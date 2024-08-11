“فصول متحركة وإلغاء إجازة السبت”..خطة الدراسة الجديدة لتقليل الكثافة فيها مفاجآت كتير✅

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن القيام بتنفيذ خطة لتقليل الكثافة عن الطلاب في الفصول الدراسية، حيث أوضحت الوزارة أن عدد الطلاب في المدارس الدلالية النظامية ارتفع بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، وذلك يرجع نتيجة زيادة عدد السكان بشكل كبير مما أثر بالسلب على الكثافة داخل الفصول الدراسية، ولهذا تبذل الحكومة المصرية أقصى جهدها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم على وضع خطة دراسية من مراحل الحد من تلك الكثافة الطلابية، وسوف نوضح خطة الدراسة الجديدة لتقليل الكثافة فيما يلي.

خطة الدراسة الجديدة لتقليل الكثافة

قامت وزارة التربية والتعليم بإرسال خطاب موجه إلى جميع مديريات التربية والتعليم في أنحاء الجمهورية، ويتضمن ذلك الخطاب إيجاد حلول للحد من الكثافة الطلابية داخل الفصول الدراسية، حيث يحتوي الفصل الواحد في المدرسة عن ما لا يقل عن 120 طالب أو 130 طالب، وقد عملت وزارة التربية والتعليم على وضع خطة تتضمن التغلب على المشكلة من خلال العمل لمدة ستة أيام متواصلة ومنح كل صف دراسي يوم إجازة أو العمل بنظام الفترتين صباحي ومسائي من أجل حل تلك المشكلة.

استعداد وزارة التربية والتعليم لاستقبال العام الجديد

عقد وزارة التربية والتعليم اجتماع من أجل الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث شددت الوزارة على ضرورة القيام بصيانة كاملة وعاجلة لجميع المدارس على مستوى الجمهورية، حيث تعمل الحكومة المصرية على وضع رؤية مستقبلية لمشروع إصلاح التعليم المصري بما يتوافق مع التنمية الوطنية، وتتضمن خطة الوزارة التحول الرقمي لمنظومة التعليم والابتكار، حيث يعد القطاع التعليمي من أهم القطاعات التي تهتم الدولة بشكل كبير على تطويرها خلال السنوات الأخيرة، حيث من المقرر أن يتم تطوير جميع المباني التعليمية القديمة وإنشاء العديد من المدارس وفقًا للنظام الحديث حتى يتم استيعاب عدد كبير من الطلاب.