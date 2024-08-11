“هنــــا” استمارة التسجيل في وزارة الدفاع الوطني وخطوات التقديم + المستندات المطلوبة بالتفصيل

استمارة التسجيل في وزاره الدفاع الوطني وما يرتفع عليها البحث من جانب العديد من المواطنين في هذا الوقت الحالي اذ انهم يريدون التعرف على الخطوات التي من خلالها يتم التسجيل بالجيش الوطني إذ أن الدولة تقوم بالسعي لاتاحة الكثير من فرص العمل لمختلف الشباب حتى يتم التخلص من البطالة بعد أن بينت وزارة الدفاع فتح باب التقديم كذلك أنه قد قامت بالإعلان عن شروط ومعايير الالتحاق والمستندات اللازمة وفيما يلي نرفق لكم التفاصيل.

استمارة التسجيل في وزارة الدفاع الوطني

يتم البحث كثيرا من قبل أشخاص عديدة عن استمارة التسجيل في وزاره الدفاع الوطني، ومن الجدير بالذكر أنه من الممكن التسجيل بواسطة السير على الخطوات الآتية:

الخطوة الأولى التوجه الى الموقع الالكتروني الذي يخص وزارة الدفاع الجزائري من هنا.

الخطوة الثانية الضغط على زر الخدمات الإلكترونية

الخطوة الثالثة انشاء حساب متعلق بك بواسطة كتابة اسم المستخدم والرمز السري

الخطوة الرابعة إدخال البيانات اللازمة وإرفاق كل الاوراق في الأماكن المخصصة لها

الخطوة الأخيرة النقر على زر إرسال.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في صفوف الجيش الوطني

هناك مجموعة من المستندات والأوراق اللازمة للتسجيل بسهوله الجيش الوطني وهي كما يلي: