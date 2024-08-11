أوعى المعاد يفوتك!! .. موعد امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى 2024 وموعد الانتهاء الرسمي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2024، موضحة أن الامتحانات ستنطلق اعتبارا من يوم السبت الموافق الرابع والعشرين من شهر أغسطس 2024 وتنتهى يوم الثلاثاء الموافق الثالث من شهر سبتمبر 2024،

وحددت الوزارة أيضا امتحانات الثانوية العامة للمكفوفين فى نفس اليوم الموافق الرابع والعشرين من شهر أغسطس وتنتهى يوم الأربعاء الموافق الرابع من شهر سبتمبر 2024.