أوعى المعاد يفوتك!! .. موعد امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى 2024 وموعد الانتهاء الرسمي

جهاد حسين تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
أوعى المعاد يفوتك!! .. موعد امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى 2024 وموعد الانتهاء الرسمي
تم الاعتماد من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2024، حيث حددت الوزارة، موعد الامتحانات .وقد  وضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه قد تم الإعلان عن كافة التفاصيل  الخاصة بأمور الامتحانات ، ويتم حالياً الاستعداد التام للإمتحانات بالتعاون مع كافة  المديريات والإدارات التعليمية، وأكدت الوزارة أن الامتحانات تحتاج إلى  فهم الطالب للمنهج الدراسى .

موعد امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2024، موضحة أن الامتحانات ستنطلق اعتبارا من يوم السبت الموافق الرابع والعشرين من شهر  أغسطس 2024 وتنتهى يوم الثلاثاء الموافق الثالث من شهر سبتمبر 2024، وحددت الوزارة أيضا امتحانات الثانوية العامة للمكفوفين فى نفس اليوم الموافق الرابع والعشرين من شهر أغسطس  وتنتهى يوم الأربعاء الموافق الرابع من شهر سبتمبر 2024.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2024 الدور الثاني

يمكنك بعد الانتهاء من امتحانات الدور الثاني والإعلان رسميًا عن النتيجة، أن تقوم بالدخول على الموقع الرسمي لنتيجة نت والحصول على النتيجة بكل سهولة ويسر، عبر الخطوات التالية بالتفصيل.

  • – ادخل على بوابة نتيجة نت الرسمية والتابعة لوزارة التربية والتعليم الإلكترونية 
  • – اكتب رقم جلوسك 
  • – اضغط على زر متابعة 
  • ثم في النهاية سوف يتم عرض النتيجة فورًا للطالب.

متى تنتهي امتحانات الثانوية العامة بالدور الثاني 2024

كشفت الوزارة بأن سوف يتم الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة بالدور الثاني، في تاريخ يوم 3 من سبتمبر 2024 القادم أي سوف تظل الامتحانات لمدة لا تزيد عن 10 أيام كاملين.

معلومات الكاتب
جهاد حسين

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