لتحقيق حلم الثراء أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 والدخول في سحب المليون دولار

أصبحت أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 والدخول في سحب المليون دولار مطلب جماهيري على مستوى العالم، حيث يسعى العديد في جميع الدول العربية للمشاركة فيها للفوز، وتقدم إدارة المسابقة جوائز مالية كبيرة تتفاوت قيمتها حسب ترتيب المتسابق في المراكز الأول أو الثاني أو الثالث، كما يتم إعلان أسماء المتسابقين من قبل مقدم البرنامج مصطفى الآغا بشكل مباشر على الهواء.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

تختلف أرقام المشاركة في المسابقة حسب الدولة التي يقيم فيها المتسابق، وقد قامت الإدارة بشرحها كالتالي:

للاشتراك من المملكة العربية السعودية، يرجى إرسال رسالة نصية إلى أحد الأرقام التالية:

858888

650444

755505

للاشتراك من مصر، يمكنك إرسال رسالة نصية إلى أي من الأرقام التالية:

95458

95450

للاشتراك من المغرب، يمكنك إرسال رسالة نصية إلى الرقم 9669.

للاشتراك من تونس، يرجى إرسال رسالة نصية إلى الرقم 85988.

للاشتراك من المملكة الأردنية الهاشمية، يرجى إرسال رسالة نصية إلى الرقم 94099.

للاشتراك من دولة الإمارات العربية المتحدة، يُرجى إرسال رسالة نصية إلى الرقم 5544.

للاشتراك عبر خدمة الرسائل القصيرة، يمكنكم إرسال رسالة نصية إلى أحد الأرقام التالية:

2770.

2266.

2180.

للاشتراك من اليمن، يمكنك إرسال رسالة نصية إلى الرقم 5222.

للاشتراك من عمان، يرجى إرسال رسالة نصية إلى الرقم 90434.

للاشتراك من سوريا، يجب إرسال رسالة نصية إلى هذا الرقم 1555.

للاشتراك من لبنان، يرجى إرسال رسالة نصية إلى هذا الرقم 008821622775627.

للاشتراك من البحرين، يرجى إرسال رسالة نصية إلى الرقم 94000.

للاشتراك من الكويت، يجب إرسال رسالة نصية إلى الرقم 4141.

شروط التسجيل في مسابقة الحلم

توجد بعض الشروط للتسجيل في مسابقة الحلم التي أعلنت عنها إدارة المسابقة للراغبين في المشاركة فيها، وهي: