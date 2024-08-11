لتحقيق حلم الثراء أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 والدخول في سحب المليون دولار

أصبحت أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 والدخول في سحب المليون دولار مطلب جماهيري على مستوى العالم، حيث يسعى العديد في جميع الدول العربية للمشاركة فيها للفوز، وتقدم إدارة المسابقة جوائز مالية كبيرة تتفاوت قيمتها حسب ترتيب المتسابق في المراكز الأول أو الثاني أو الثالث، كما يتم إعلان أسماء المتسابقين من قبل مقدم البرنامج مصطفى الآغا بشكل مباشر على الهواء.
أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024
تختلف أرقام المشاركة في المسابقة حسب الدولة التي يقيم فيها المتسابق، وقد قامت الإدارة بشرحها كالتالي:
- للاشتراك من المملكة العربية السعودية، يرجى إرسال رسالة نصية إلى أحد الأرقام التالية:
- 858888
- 650444
- 755505
- للاشتراك من مصر، يمكنك إرسال رسالة نصية إلى أي من الأرقام التالية:
- 95458
- 95450
- للاشتراك من المغرب، يمكنك إرسال رسالة نصية إلى الرقم 9669.
- للاشتراك من تونس، يرجى إرسال رسالة نصية إلى الرقم 85988.
- للاشتراك من المملكة الأردنية الهاشمية، يرجى إرسال رسالة نصية إلى الرقم 94099.
- للاشتراك من دولة الإمارات العربية المتحدة، يُرجى إرسال رسالة نصية إلى الرقم 5544.
- للاشتراك عبر خدمة الرسائل القصيرة، يمكنكم إرسال رسالة نصية إلى أحد الأرقام التالية:
- 2770.
- 2266.
- 2180.
- للاشتراك من اليمن، يمكنك إرسال رسالة نصية إلى الرقم 5222.
- للاشتراك من عمان، يرجى إرسال رسالة نصية إلى الرقم 90434.
- للاشتراك من سوريا، يجب إرسال رسالة نصية إلى هذا الرقم 1555.
- للاشتراك من لبنان، يرجى إرسال رسالة نصية إلى هذا الرقم 008821622775627.
- للاشتراك من البحرين، يرجى إرسال رسالة نصية إلى الرقم 94000.
- للاشتراك من الكويت، يجب إرسال رسالة نصية إلى الرقم 4141.
شروط التسجيل في مسابقة الحلم
توجد بعض الشروط للتسجيل في مسابقة الحلم التي أعلنت عنها إدارة المسابقة للراغبين في المشاركة فيها، وهي:
- يجب أن يكون المنافس من دولة عربية.
- الحد الأدنى لسن المتقدم يجب أن يكون 18 عامًا أو أكثر.
- التعرف على الشروط والقواعد التي وضعت للتسجيل في المسابقة وإبداء الرأي بشأن الموافقة عليها بعد الانتهاء من دراستها مباشرة.
- يجب على المتقدم التأكد من عدم وجود صلة قرابة بينه وبين الموظفين المشاركين في المسابقة أو في قناة دي إم سي نفسها.
- يجب على المتسابق متابعة القناة بشكل مستمر للتأكد من اسمك عند الإعلان عن قائمة الفائزين.
- لا يتم قبول الأجانب بأي شكل، لذا يرجى التأكد من أن جنسية المتسابق عربية.