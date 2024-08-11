لولو يا لولو وينك يا لولو.. تردد وناسة بيبي الجديد 24 ساعة اغاني اطفال متواصلة

تعتبر قناة وناسة من أكثر قنوات الأطفال التي يتزايد عليها البحث في الآونة الأخيرة، وذلك لأنها تعرض محتوى خاص بالأطفال يتناسب مع أعمارهم، بالإضافة إلى الأخذ في الاعتبار العادات والتقاليد العربية، ومن ثم حققت نجاحًا مبهرًا في الوقت الحالي، وتعرض القناة محتواها بلغات مختلفة وهي من القنوات الآمنة على الأطفال لمنع عرض مشاهد العنف، ويتم الاستمتاع بالمحتوى والحصول على معلومات تعليمية تزيد من ثقافة الأطفال.

تردد وناسة بيبي

من أسهل الطرق التي تساعد على ضبط قناة وناسة هي:

ستخدام الريموت كنترول والدخول على القائمة الخاصة بالإعدادات.

النقر على خيار الضبط اليدوي.

إدخال التردد والاستقطاب ومعامل الخطأ ومعدل الترميز والتأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها في الأماكن المخصصة لها.

النقر على زر البحث وبعدها يتم ضبط القناة بسهولة.

التردد الخاص بالقناة هو:

القمر الصناعي النايل سات العرب سات التردد 11470 11270 الاستقطاب عمودي أفقي معامل الخطأ 5/6 3/4 معدل الترميز 27500 27500

مميزات قناة وناسة للأطفال

يتساءل الكثير عن مميزات وناسة والقسمة التعليمية التي تقدمها للأطفال، ومن مميزات القناة أنها:

قناة مفتوحة يتم عرض محتواها على مدار اليوم، كما أنها قناة مجانية يتم ضبط ترددها بسهولة.

آمنة على الأطفال ويتم منع عرض أي مشهد غير متوافقة مع أعمار الأطفال أو تتعارض مع عادات المجتمع العربي، لذلك يستطيع الآباء ترك أطفالهم أما شاشة وناسة بدون خوف عليهم.

تعرض محتواها بشكل ترفيهي يجب الأطفال، حيث أنها تعرض مجموعة مميزة من البرامج والمنوعات والأغاني.

بالإضافة إلى المحتوى الترفيهي يتم عرض محتوى تعليمي يتناسب مع أعمار الأطفال بصورة ترفيهية مبسطة.

تساعد على بث روح الاكتشاف والإطلاع لدى الأطفال وتنمي من قدرات البحث لديهم.

محتوى قناة وناسة للأطفال

تعرض قناة وناسة للأطفال مجموعة مميزة من البرامج والمنوعات التي تناسب أعمار الأطفال وقدراتهم الذهنية، ومنها: