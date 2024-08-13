صراع العمالقة.. تعرف على مميزات ومواصفات هاتف Xiaomi Mix Fold 4  هاتف بمواصفات خيالية

هاتف Xiaomi Mi X Fold 4 يمثل أحدث إبداعات شركة شاومي لعام 2024 في فئة الهواتف القابلة للطي ويأتي بمواصفات تقنية متقدمة وتصميم يجعله منافسا قويا في السوق حيث أطلقت شركة Xiaomi أحدث إبداعاتها التقنية لعام 2024 وهو هاتف Xiaomi Mi X Fold 4 القابل للطي الذي يأتي بمواصفات متقدمة وتصميم مبتكر يجعله يتفوق على العديد من المنافسين في سوق الهواتف الذكية حيث يتميز هذا الهاتف بقدرات هائلة تجمع بين الأداء القوي والتصميم الأنيق مما يجعله الخيار المثالي لعشاق التكنولوجيا والابتكار.

مواصفات هاتف Xiaomi Mi X Fold 4

شاشة داخلية AMOLED قابلة للطي بحجم 8.02 بوصة ودقة 2K تدعم معدل تحديث 120 هرتز.

شاشة خارجية AMOLED بحجم 6.52 بوصة ودقة Full HD+.

المعالج الموجود في الهاتف Snapdragon 8 Gen 3 والذي يعد من أقوى المعالجات لضمان أداء سلس وقوي.

ذاكرة عشوائية (RAM) خيارات تصل إلى 16 جيجابايت.

سعة تخزين داخلية خيارات تصل إلى 1 تيرابايت.

كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل.

يحتوى الهاتف على كاميرا سيلفي بدقة تصل إلى 20 ميجابكسل.

تصل سعة البطارية 5000 مللي أمبير.

من أهم مواصفات الهاتف شحن سريع 67 واط دعم الشحن اللاسلكي.

نظام التشغيل داخل الهاتف MIUI 15 المبني على أندرويد 14.

الهاتف مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68.

يحتوى الهاتف على مكبرات صوت ستيريو مدمجة من Harman Kardon.

يحتوى الهاتف على مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

سعر هاتف Xiaomi Mi X Fold 4

يبدأ سعر Xiaomi Mix Fold 4 من حوالي 1700 دولار أمريكي وقد يصل إلى 2000 دولار أمريكي أو أكثر حسب المواصفات المختارة (RAM سعة التخزين).