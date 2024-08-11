استقبلها الآن .. ضبط تردد قناة mbc3 الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات

تعتبر قناة mbc3 واحدة من القنوات الشهيرة، التابعة لشبكة قنوات ام بي سي السعودية، والتي تم تخصيصها لتقديم محتوى خاص بالأطفال على مدار اليوم بدون توقف أو انقطاع، حيث تعرض كل ما هو جديد وحصري في عالم الأطفال من البرامج والمسلسلات الكرتونية المميزة، وذلك بجودة عالية من حيث الصوت والصورة والبث الفضائي، ومن خلال هذه السطور نستعرض تردد قناة mbc3 الجديد على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة mbc3 على نايل سات

يمكنك الان متابعة أبرز برامج الاطفال على شاشة قناة ام بي سي 3 على القمر الصناعي نايل سات، وذلك من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11475.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

جودة القناة: hd.

كيفية استقبال تردد قناة mbc3 الجديد 2024

يمكن استقبال وتثبيت قناة ان بي سي 3 من خلال التردد الجديد الخاص بها بعد التحديث، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: