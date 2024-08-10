موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2024 وخطوات الاستعلام بالرقم القومي

برنامج “تكافل وكرامة” يحظى باهتمام كبير من المواطنين، حيث يشهد زيادة ملحوظة في البحث عن كيفية الاستعلام عن حالة الاستحقاق باستخدام الرقم القومي لعام 2024، يعد هذا البرنامج من أهم المبادرات التي تقدمها الحكومة المصرية لدعم الأسر والمواطنين الأكثر احتياجًا، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عليهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية؛ وقد قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتوضيح الخطوات التي يجب اتباعها للاستعلام عن حالة الاستحقاق من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، مما يسهل على المستفيدين معرفة أهليتهم للحصول على الدعم.

موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2024

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد صرف معاش “تكافل وكرامة” لشهر أغسطس 2024، حيث سيتم بدء الصرف في منتصف الشهر، من المقرر أن يبدأ صرف المعاش اعتبارًا من يوم 15 أغسطس من خلال الأماكن المخصصة لصرف الدعم النقدي. حتى الآن، لم يصدر أي بيان حكومي يشير إلى تقديم موعد الصرف.

طريقة الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أنه يمكن للمواطنين القيام بذلك بسهولة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة. ولإتمام عملية الاستعلام، ينبغي اتباع الخطوات التالية: