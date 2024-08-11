تعرف من هنا على مستحقي قرض الاسكان العسكري بالمملكة الأردنية لعام 2024

يوجد العديد من العسكريين في الأردن الذين يرغبون في الاستفسار عن أسماء مستحقي قرض الاسكان العسكري الذي تم توفيره للعديد من المواطنين في المملكة الأردنية الهاشمية، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستحقين الحصول على قرض لشراء وحدة سكنية مع تيسير جميع الإجراءات المتعلقة بالقبول في الإسكان العسكري، كما أنه تم تحديد مجموعة من الشروط لقبول طلب التقديم على قرض الاسكان العسكري ويتم التقديم الكترونيًا من خلال رابط مدرية الاسكان.

أسماء مستحقي قرض الاسكان العسكري

توجد بعض الخطوات الأساسية للاستعلام عن أسماء المستحقين العسكريين في المملكة الأردنية، وهي:

في البداية يجب الذهاب مديرية الإسكان والأشغال العسكرية.

إدخال الرقم الوطني والعسكري.

للانتقال إلى الصفحة الرئيسية للموقع.

مع اختيار الدفعة التي عليها الدور.

وبناءً على ذلك، يتم تسجيل جميع المعلومات المتعلقة بالشخص المتقدم.

النقر على زر “بحث”.

لكي تستطيع الحصول على أسماء المستفيدين من الإسكان العسكري.

إعلان مستحقي الإسكان العسكري

تعلن مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية عن أسماء المستحقين للإسكان العسكري في نهاية كل شهر ميلادي، مما يتيح لكل شخص مقبول معرفة ما إذا كانوا يستحقون الحصول على القرض السكني، كما تقوم المديرية بالإعلان عن العديد من العطاءات، بما في ذلك شراء الأعمال والخدمات الفنية، وكذلك أعمال تركيب مصاعد جديدة بدلاً من الموجودة حالياً في النفق الذي يربط بين مستشفى الحسين ومستشفى الملكة رانيا العبدالله للأطفال بالإضافة إلى عطاءات أخرى يتم الإعلان عنها من قبل المديرية، وجاء ذلك للارتقاء بمستوى المعيشة للعاملين بالقطاع العسكري.