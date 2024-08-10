هل نزل راتب حساب المواطن اليوم؟.. وكم تبلغ قيمة الدعم للمستقل والتابع؟

يتساءل العديد من المواطنين عن هل نزل راتب حساب المواطن اليوم؟ التي ينتظرها عدد كبير من المستفيدين في المملكة العربية السعودية، عادةً ما يتم صرف المبالغ في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ولكن نظرًا لتزامن هذا الشهر مع العطلة الأسبوعية يوم السبت، قد يحدث تأخير أو تقديم في موعد الصرف إذا صادف يوم الصرف إجازة رسمية؛ في هذا السياق، سنوضح الموعد المحدد لصرف الدفعة لهذا الشهر وأسباب أي تأخير محتمل في صرف الدعم.

هل نزل راتب حساب المواطن اليوم؟

ومن المنتظر أن يتم صرف راتب حساب المواطن في بداية من الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويستمر الصرف منذ الساعات الاولى لصباح اليوم الأحد 11 أغسطس 2024، وحتى الساعة 11:59 مساءً من اليوم نفسه.

قيمة دعم حساب المواطن

تم الإعلان عن تفاصيل المبالغ التي يقدمها برنامج حساب المواطن للمستفيدين في السعودية، وتوزيع الرواتب يتم كالتالي:

المستفيد الرئيسي من البرنامج الذي ينتمي إلى فئة الضمان الاجتماعي المطور يحصل على دعم مالي يبلغ حوالي 720 ريال سعودي.

الأفراد التابعون الذين تتجاوز أعمارهم 18 عامًا يستحقون راتبًا قدره 360 ريال سعودي.

بالنسبة للأفراد التابعين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، يحصلون على دعم بقيمة 216 ريال سعودي.

طريقة الاستعلام عن حساب المواطن

يمكنك الاستعلام عن حساب المواطن بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية: