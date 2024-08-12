ماذا تنتظر شارك حلمك بين أيديك الإشتراك في مسابقة الحلم أو دريم وأرقام الإشتراك من جميع البلاد 2024، مع اقتراب موعد إعلان الفائز في مسابقة “الحلم” عبر قناة MBC، يزداد اهتمام المتابعين بالمسابقة التي تقدم جائزة كبرى قدرها مليون دولار، سيتم السحب بشكل عشوائي والإعلان عن الفائز في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، والذي سيصادف 1 سبتمبر المقبل، يوم الأحد.

أرقام الإشتراك في مسابقة الحلم من جميع البلاد

نضع لكم كل ما يخص شارك حلمك بين أيديك، الإشتراك في مسابقة الحلم أو دريم وأرقام الإشتراك من جميع البلاد 2024، حيث يمكنك الإشتراك في مسابقة الحلم عبر الرقم المرادف لبلدك وذلك من أحد الأرقام التالية، والتي سيتم إرسال رسالة لها، وتلك الأرقام هي:

من اليمن: 5222

من عمان: 90434

من سوريا: 1555

من لبنان: 008821622775627

من المملكة العربية السعودية:

858888

650444

755505

858888 650444 755505 من مصر:

95458

95458 95450

من المملكة المغربية: 9669

من تونس: 85988

من المملكة الأردنية الهاشمية: 94099

من الإمارات العربية المتحدة: 5544

من العراق:

2770

2266

2180

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم بسهولة

فبعد أن تعرفتم معنا على شارك حلمك بين أيديك الإشتراك في مسابقة الحلم أو دريم وأرقام الإشتراك من جميع البلاد 2024، ننتقل بكم إلى كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم بسهولة، وذلك من خلال عدة خطوات وهي:

أرسل رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” أو “dream” إلى الرقم الخاص بدولتك. بعد إرسال الرسالة، ستتلقى مجموعة من الأسئلة عبر البريد النصي، ويجب عليك الإجابة عليها بشكل صحيح. الأسئلة تتنوع بين معلومات عامة وثقافية. بعد إرسال الإجابات، ستكون مرشحًا بقوة للفوز بالجائزة. لزيادة فرصك، يمكنك إرسال المزيد من الرسائل النصية.

استعد لفرصة الفوز بمليون دولار مع مسابقة “الحلم” وكن من بين المحظوظين!

شروط الإشتراك في مسابقة الحلم 2024

نطل عليكم الآن بشروط الإشتراك في مسابقة الحلم وذلك بعد أن تعرفتم على شارك حلمك بين أيديك، الإشتراك في مسابقة الحلم أو دريم وأرقام الإشتراك من جميع البلاد 2024، حيث يجب توافر عدة شروط لقبول إشتراكك تتمثل تلك الشروط فيما يلي:

يشترط أن يكون المتقدم مقيماً في إحدى الدول العربية. وأن يتجاوز عمره 18 عاماً. يجب على المتقدم التقديم عبر الرقم المخصص لبلده. وألا يكون لديه أي أقارب يعملون في إدارة البرنامج.

جوائز مسابقة الحلم مع “مصطفى الأغا”

بعد أن سقنا لكم فيما سبق شارك حلمك بين أيديك، الإشتراك في مسابقة الحلم أو دريم وأرقام الإشتراك من جميع البلاد 2024، ننتقل بكم الآن إلى جوائز مسابقة الحلم مع “مصطفى الأغا” والتي تضم ما يلي: