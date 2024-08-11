موعد أولــي حلقات مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس.. جهز حــــالك من الانـ

مسلسل قيامة عثمان من المسلسلات التي شهدت نجاحا كبيرا في الفترة الأخيرة حيث تم عرض خمسة أجزاء لهذا العمل الدرامي الرائع والذي يحكي قصة القائد العظيم والمؤسس الكبير عثمان أرطغرل الذي استطاع أن يثبت قواعد الدولة العثمانية لتكوين خلافة إسلامية كبيرة استطاعت أن تكون رقعة إسلامية عريضة في هذا الوقت واستطاعت أن تقوم بفتح الكثير من البلدان الأوروبية.

مسلسل قيامة عثمان

يعد مسلسل قيامة عثمان من المسلسلات التاريخية التركية التي استطاعت أن تحقق نجاحا منقطع النظير حيث تم عرض خمسة أجزاء ماضية من هذا العمل الدرامي الكبير ولقد شهد الجزء الخامس الكثير من الأحداث والتطورات والوقائع التي جعلت الجزء يتفوق على الأجزاء السابقة، وإليكم أهم التوقعات الخاصة بالجزء السادس من المسلسل والتي من المتوقع أن تكون على النحو التالي:

من المتوقع أن يكون الجزء السادس من المسلسل يحمل في طياته الكثير من الأحداث المثيرة وذلك لأنه من المتوقع أن تزيد الاضطرابات والصراعات.

كما أنه من المتوقع أن يتم ظهور شخصيات أخرى يكون لها أدوار فعالة في مجريات الأمور داخل المسلسل.

كما أنه من المتوقع أن يتم عرض أولى حلقات الجزء السادس في وقت قريب جدا.

القنوات الناقلة للمسلسل

هناك الكثير من القنوات الناقلة لحلقات مسلسل قيامة عثمان وإليك أبرز هذه القنوات وهي:

تردد قناة الفجر الجزائرية:

اسم القناة الفجر الجزائرية.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد الخاص بالقناة هو: 12034.

أما الإستقطاب فهو: أفقي.

وبالنسبة لمعدل الترميز فهو .27500

وبالنسبة معامل تصحيح الخطأ فهو ⅚.

تردد قناة Atv التركية

اسم القناة هو Atv التركية

القمر الصناعي: تركسات.

التردد الخاص بالقناة هو: 11628

الاستقطاب الخاص باتجاه القناة هو: عمودي

أما معدل الترميز فهو: 27500

وبالنسبة لمعامل تصحيح الخطأ فهو: ⅚.

الموسم السادس من مسلسل “قيامة عثمان” يستمر في سرد حكاية تأسيس الدولة العثمانية على يد عثمان بن أرطغرل، الذي يظل الشخصية المحورية في المسلسل، حيث يقود القبائل ويوحدها لمواجهة الأعداء، في هذا الموسم، تزداد التحديات تعقيدًا وخطورة مع ظهور أعداء جدد يسعون للإطاحة بالدولة الناشئة، سنشهد معارك حاسمة ومؤامرات سياسية تعكس الصراعات الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى ذلك، سيكشف الموسم عن تطورات جديدة في حياة عثمان الشخصية وعلاقاته مع المحيطين به، سواء كانوا من الأصدقاء أو الأعداء.