سوري ماما وميدو بيكبي .. اضبط تردد قناة وناسة الجديد 2024 لمتابعة كل أغاني لولو وميدو الممتعة

تردد قناة وناسة الجديد 2024 يعد أكثر ما يتم البحث عنه من قبل الآباء والامهات، ذلك لأن الأطفال يستمتعون بمشاهدة الأغاني والأناشيد التي تقدمها القناة، لذلك تعتبر من أفضل القنوات الفضائية التي تقدم محتوى متميز وهادف للصغار، لذلك يسعى أولياء الأمور لمعرفة التردد لكي يتسلى أطفالهم بمتابعة البرامج التعليمية والترفيهية الممتعة.

ضبط تردد قناة وناسة الجديد 2024

تهتم جميع العائلات في الوطن العربي بمعرفة تردد قناة وناسة الجديد 2024، حيث تقوم القناة بتقديم محتواها الشيق والجذاب من خلال الصور والرسومات لشخصيات كرتونية مميزة، وتعد من أهمها الشخصية لولو التي حظيت باهتمام الأطفال، وذلك لأنها تعرض أغانيها بصوت رائع وحركات مميزة، مما جعلها شخصية مشهورة ومحببة لدى الصغار، وذلك مما جعل القناة تحقق شهرة واسعة من بين القنوات الأخرى في العالم العربي، ونوضح لكم الآن كافة ترددات القناة على الاقمار الصناعية وهي كالآتي:

التردد على النايل سات:

التردد: 11430 / 11470.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

كما جاء التردد على العرب سات كالآتي:

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: SD.

خطوات تنزيل تردد قناة وناسة الجديد 2024

يجب اتباع خطوات معينة لكي تستقبل القناة جيدًا وهي كالتالي: