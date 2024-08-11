أسرار اللعبة بين يديك.. أجمد شفرات تحديث جاتا 5 Grand Theft Auto الجديدة للفوز في المهمات الصعبة

احصل الآن على أجمد شفرات تحديث جاتا 5 Grand Theft Auto الجديدة للفوز في المهمات الصعبة، حيث تعتبر التحديثات الخاصة باللعبة من أبرز الأحداث التي يحرص العديد من اللاعبين حول العالم على متابعة تفاصيلها؛ وبشكل عام تعد 5 Grand Theft Auto واحدة من أشهر ألعاب القتال في العالم، وتتمتع بشعبية واسعة بين محبي الألعاب الإلكترونية؛ وتختلف عن إصدار “جاتا سان أندرياس” من حيث حجم اللعبة وإمكانياتها، حيث تعتبر النسخة الجديدة أصغر حجمًا وأخف.

أجمد شفرات تحديث جاتا 5 Grand Theft Auto

في لعبة جاتا 5 Grand Theft Auto V، يمكنك استخدام مجموعة من الشفرات للحصول على تأثيرات فورية تعزز تجربة اللعب، يمكن إدخال هذه الأكواد إما عبر وحدة التحكم أو عبر الهاتف داخل اللعبة؛ فيما يلي قائمة ببعض الشفرات الشهيرة التي يمكنك استخدامها:

PAINKILLER: يوفر لك حالة عدم الموت لمدة 5 دقائق، مما يمنحك صحة غير محدودة.

TURTLE: يشفيك بالكامل، ويعطيك درعًا وصحة كاملة.

TOOLUP: يمنحك جميع الأسلحة المتاحة في اللعبة.

HOPTOIT: يمكنك من القيام بقفزات عالية جدًا.

CATCHME: يعزز سرعتك بشكل كبير أثناء الجري.

POWERUP: يعيد شحن قدرات الشخصيات الخاصة لديك بشكل فوري.

MAKEITRAIN: يتيح لك تغيير الطقس بالضغط المتكرر.

INCENDIARY: يتيح لك إطلاق رصاصات حارقة.

RAPIDGT: يستدعي سيارة رياضية من طراز Rapid GT.

COMET: يستدعي سيارة رياضية من طراز Comet.

SKYFALL: يمكنك من القفز من السماء بدون مظلة.

تثبيت التحديث الجديد للعبة جاتا 5

لتثبيت أحدث تحديث للعبة جاتا 5 (Grand Theft Auto V) والاستمتاع بأحدث التحسينات والمميزات، اتبع الخطوات التالية: