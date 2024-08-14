مواصفات هاتف Oppo Reno 12 Pro 5G  وعيوب الهاتف

تستمر شركة أوبو في إبهار السوق بتقديم أحدث هواتفها لعام 2024 وهو Oppo Reno 12 Pro 5G الذي يجمع بين المتانة والأداء الفائق هذا الهاتف ليس فقط مقاوما للكسر بفضل تصميمه المتين ولكنه يأتي أيضا بأقوى الكاميرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مما يجعله مثاليا للمصورين ومحبي التكنولوجيا دعونا نتعرف على السعر المواصفات والعيوب التي تجعل من هذا الهاتف واحدا من أبرز إصدارات العام.

مواصفات هاتف Oppo Reno 12 Pro 5G

هاتف Oppo Reno 12 Pro 5G يأتي بمواصفات متميزة تجعله من أقوى الهواتف الذكية في فئتها لعام 2024 إليك أبرز مواصفاته:

الشاشة AMOLED بحجم 6.7 بوصة بدقة 2400 × 1080 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز.

المعالج MediaTek Dimensity 1200 5G ثماني النواة مع تقنية تصنيع 6 نانومتر.

الرام 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت.

التخزين الداخلي 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت بدون دعم للتوسيع عبر بطاقة microSD.

كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8.

كاميرا زاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل.

كاميرا مايكرو بدقة 2 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل.

البطارية بسعة 4500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 67 واط.

نظام التشغيل أندرويد 14 مع واجهة مستخدم ColorOS 13.1.

الاتصال يدعم 5G، Wi-Fi 6، Bluetooth 5.3، NFC.

عيوب هاتف Oppo Reno 12 Pro 5G

رغم المميزات العديدة التي يقدمها هاتف Oppo Reno 12 Pro 5G إلا أن هناك بعض العيوب التي قد تؤثر على تجربة المستخدم: