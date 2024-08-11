من هنا تعرف على المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر منصة مظلتي

يمكن الاستعلام بسهولة عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة إلكترونيًا عبر منصة مظلتي، وتقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بتقديم العديد من أشكال الدعم للمواطنين ذو الاحتياجات العالية، بما في ذلك دعم الرعاية الاجتماعية الذي يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وزيادة الدخل لفئات معينة.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يمكن لمواطني العراق الاطلاع على أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة من خلال منصة مظلتي الإلكترونية، حيث توفر قوائم الأسماء عبر رابط مباشر يمكن

إنشاء حساب جديد.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.

اختيار برنامج الرعاية الاجتماعية الخاص بالوجبة الأخيرة.

إدخال اسم المحافظة.

النقر على عرض الأسماء.

سيتم الإعلان عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة.

يمكن تنزيل ملف الأسماء بصيغة PDF.

خدمات منصة مظلتي الإلكترونية

لا تقتصر خدمات منصة مظلتي على إمكانية الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة في العراق لعام 2024، بل يمكن الاستفادة أيضًا من مزايا إضافية أخرى تتوفر عبر المنصة، حيث:

توفر المنصة بيئة موثوقة وآمنة للمواطنين.

تقوم الحكومة العراقية بتقديم برامج الدعم الاجتماعي.

تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا في العراق.

تقدم خدماتها بطريقة مرنة مما يسهل الوصول إليها عبر الإنترنت.

شروط الحصول على الدعم الاجتماعي في العراق لعام 2024

قبل البدء في خطوات الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة في العراق لعام 2024، يجب على المواطنين التعرف على الشروط اللازمة للاستفادة من دعم الرعاية الاجتماعية، والتي تتمثل فيما يلي: