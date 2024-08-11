رابط الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة 81 وشروط الحصول على الدعم

نقدم لكم رابط الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة 81، حيث يعد حساب المواطن البرنامَج الذي يهدف إلى تقديم الدعم المادي للأسر الفقيرة والذي تقدمه المملكة العربية السُّعُودية سعياً منها لتحسين الحالة الاجتماعية للشعب السعودي كافه، وتصرف المملكة العربية السُّعُودية كل شهر دفعه من منحة حساب المواطن وقد قدمت حتي الآن 80 دفعة وبانتظار تقديم الدفعة 81 في شهر أغسطس الجاري، وبواسطة هذه المقالة سوف نعلمكم بخطوات الاستعلام عن موعد الدفعة 81 وموعد صرفها كما سنوضح لكم شروط التسجيل داخل المنحة للحصول على الدعم.

رابط الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة 81

بخطوات سهلة يمكن للمسجلين بمنحة حساب المواطن الاستعلام عن الدفعة 81 لشهر أغسطس وباقي الدفعات الأخري وذلك بإتباع الآتي:

الولوج إلى المنصة الرسمية موقع حساب المواطن.

علي المستفيد من المنحة إضافة رقم الهوية الخاص به.

ومن ثم إضافة كلمة المرور الخاصة به وتسجيل الدخول.

من القائمة التي ستظهر أمامك انقر فوق أيقونة دراسة الأهلية.

سيطلب منك بعض البيانات قم بإضافتها مع التأكد من صحته.

اضغط على استعلام وانتظر للحظات وستظهر لك كافة التفاصيل للدفعة الجديدة، واليكم رابط الاستعلام عن اهلية حساب المواطن.

موعد صرف دفعة شهر أغسطس من حساب المواطن

من المقرر صرف الدعم الخاص بحساب المواطن في يوم 10 من كل شهر وفي حال صادف ذلك اليوم للموعد أو لاحق له، ومع انتظار المسجلين بالمنحة الدفعة الواحد وثمانين من حساب المواطن لاستلامها اليوم 10/8/2024 وهوا ما يوافق عطلة رسمية فقد تم تحديد موعد الصرف الأحد الموافق 11/8/2024، واليكم رابط رقم حساب المواطن.

شروط التسجيل بحساب المواطن

وضعت الدولة بعض الشروط لضمان وصول الدعم لمستحقيه وهي:

كشرط أساسي للتسجيل أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

كما يجب أن يكون مقيم دائم داخل الأراضي السعودية.

يجب أن يكون الحد الأدنى لعمر المتقدم للبرنامج 18 عامًا.

ينبغي ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن الحد الأقصى المعلن من قبل المنحة.

يشترط ألا يكون المتقدم من السجناء أو متواجد بدار للإيواء.

يجب علي المتقدم ألا يكون لديه عقارات او أملاك خاصه لكي يتم قبول طلبه.

وصلنا معكم لختام شرح هذا التقرير حول رابط الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة 81.