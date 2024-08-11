تنسق الثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية والأدبية المرحلة الأولى للطلاب في جميع المحافظات

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 أصبح الكثير من الطلاب وأولياء الأمور يبحثون على تنسيق الطلاب حسب المجموع وقد ظهر التنسيق للمرحلة الاولي مؤخرا والذي يوضح الحدود العليا أو الأدنى للقبول بالجامعات لشعبة العلمي علوم وشعبة العلمي رياضة وشبعة الأدبي لطلاب المرحلة الأولى، ولكن لم تبدأ عمليات تسجيل الرغبات الي الأن ومن المتوقع أن يتم خلال الايام القادمة وحاليا متاح تسجيل في اختبارات القدرات.

تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات 2024

لقد قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن موعد تسجيل الرغبات إلكترونيا للمرحلة الأولى للثانوية العامة وذلك ابتداء من يوم الاثنين الموافق الثاني عشر من أغسطس 2024 حتي يوم الجمعة الموافق السادس عشر من أغسطس 2024 وعلي الطلاب تسجيل الرغبات في الميعاد المحدد قبل انتهاء موعد التسجيل.

الحد الأدنى للقبول بالكليات 2024

كما مكتب التنسيق بالإعلان عن الحدود الدنيا للقبول بالجامعات لطلاب الثانوية العامة اللذين اجتازوا الدور الأول 2024 يبدأ القسم الأدبي الحد الأدنى من 280 درجة اي نسبة 68.29٪ وقسم العلمي علوم 90.48٪ وقسم العلمي رياضة من 87.07٪ عند فتح الموقع يبدأ الطالب بتسجيل الرغبات المختلفة عن طريق الرابط الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم.

مؤشرات التنسيق العام للكليات الأدبية 2024

كلية الألسن كفر الشيخ تنسيقها 350 درجة.

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة تنسيقها 359 درجة.

كلية الإعلام جامعة القاهرة تنسيقها 339 درجة.

كلية الألسن الأقصر تنسيقها 331 درجة.

كلية أثار عين شمس تنسيقها 329 درجة.

كلية الأثار جامعة القاهرة تنسيقها 328 درجة.

كلية السياسة والاقتصاد جامعة قناة السويس تنسيقها 349 درجة.

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية تنسيقها 352 درجة.

كلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف تنسيقها 349 درجة.

مؤشرات تنسيق الكليات العلمية 2024