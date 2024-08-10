نتائج السادس الابتدائي بابل 2024 الدور الثاني

أعلنت وزارة التربية العراقية، عن ظهور نتائج تربية بابل السادس الابتدائي الدور الثاني، وكذلك العديد من المحافظات العراقية، حيث إن عدد قليل من الطلاب والطالبات في مرحلة الابتدائية قاموا بالتقديم ضمن الدور الأول، لتنتهي الوزارة من جميع الامتحانات، والبدء في عمليات التصحيح والمراجعة التي دامت لأيام متعددة، حتى تم اعتماد النتائج والقيام برفع الكشوفات الخاصة بالنتائج، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

موعد ظهور نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني

ولم يتبقى سوى بعض المحافظات التي ستظهر فيها نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني، في غضون الساعات القليلة، من أجل أن يتعرف عليها جميع الطلاب والطالبات، مع أخذ مرحلة التصحيح والمراجعة فترة من الوقت، لحين الانتهاء من كافة هذه العمليات المعنية بتصحيح أوراق امتحانات الطلبة، ليتم رفعها بعد اعتمادها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية.

كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني، وفقًا لما يلي:-