مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس… موعد عرضة واهم القنوات الناقلة له

يترقب محبى المسلسلات التاريخية موعد عرض الجزء السادس من مسلسل التاريخى قيامة عثمان، لمتابعة احداثه الممتعة والمثيرة، الذى تقوم قصته على تأسيس الدولة العثمانية والصراعات الداخلية والخارجية التى تعرضت لها، وقد استطاع المسلسل فى جذب انتباه الجماهير العربية فى أجزائه السابقة، فهو يعتبر من أهم المسلسلات التاريخية، وسوف نتعرف معا على موعد عرض المسلسل وأهم القنوات التى يبث على شاشتها.

موعد عرض الجزء السادس من مسلسل قيامة عثمان.

من المتوقع أنه سيتم عرض الجزء السادس من مسلسل قيامة عثمان فى أواخر فى شهر سبتمبر او مطلع شهر أكتوبر، وينتظر محبى مسلسل قيامة عثمان موعد عرضه بفارغ الصبر، لاستكمال أحداث الأجزاء الخامسة السابقة الشيقة والمثيرة.

أهم القنوات التى تبث مسلسل قيامة عثمان.

نجح مسلسل قيامة عثمان فى أجزائه السابقة فى جذب قاعدة جماهيرية كبيرة، لذلك تتسابق القنوات الفضائية على بثه عبر شاشتها، ومن أهم هذه القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان.

قناة ATV التركية على القمر الصناعى نايل سات

تردد القناة 10796

معامل الاستقطاب أفقى

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4

قناة ATV التركية على القمر الصناعى عرب سات

تردد القناة 12692

معامل الاستقطاب عمودى

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

قناة الفجر الجزائرية

تردد القناة 12034

معامل الاستقطاب أفقى

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4

أبطال مسلسل قيامة عثمان.

اشترك فى هذا المسلسل عدد كبير من النجوم الفن التركى المعروفين ومنهم:

ديدام بالشين.

بوراك أوزجيفيت.

راغب سافاش.

والكثير غيرهم من نجوم الفن التركى الذين شاركوا فى نجاح هذا المسلسل التاريخى العظيم.