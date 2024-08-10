خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين 2024 في العراق موعد صرفها الرسمي من وزار المالية

يتساءل الكثير من الأشخاص في تلك الفترة عن صرف رواتب المتقاعدين حيث يتم صرف رواتب المتقاعدين في موعد محدد وثابت ومن الممكن أن يتم تبكير أو تأخير الصرف إذا كان هناك إجازة رسمية، وهناك زيادة في رواتب المتقاعدين لهذا العام بنسبة 100 دينار وقتمت وزارة المالية بالإعلان عن تلك الزيادة رسميا ويمكن للمتقاعدين الاستعلام عن رواتب التقاعد.

هيئة التقاعد صرف رواتب المتقاعدين

يتساءل الكثير من الأشخاص في تلك الفترة عن رواتب المتقاعدين ويتم صرف رواتب التقاعد من أجل مساعدة المواطنين المتقاعدين على شراء احتياجاتهم الخاصة في الحياة ويتم إضافة زيادة على ذلك الراتب في العام الجديد، ويصل الحد الأدنى لرواتب الأشخاص المتقاعدين في العراق إلى 500 دينار وسوف يتم زيادة 100 دينار على جميع رواتب المتقاعدين ويستطيع جميع المواطنين الاستعلام عن راتب التقاعد بالإضافة إلى الزيادة خلال اتباع خطوات بسيطة.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

قامت وزارة المالية بالإعلان عن وجود زيادة في رواتب المتقاعدين في الفترة الأخيرة ويستطيع المواطنين الاستعلام عن رواتب المتقاعدين من خلال خطوات بسيطة، وتتمثل تلك الخطوات فيما يأتي:

قم بالدخول على موقع هيئة التقاعد الوطنية الإلكتروني.

وبعدها عليكي بالضغط على القائمة الرئيسية ومنها على أيقونة خدمات المتقاعدين.

ثم قم بالضغط على أيقونة الاستفسار عن المعاش التقاعدي.

وبعد ذلك قم بكتابة الرقم التقاعدي الخاص بك.

وبعد ذلك قم بكتابة كلمة المرور في مكانها المخصص.

ثم قم بتسجيل الدخول على الموقع.

وبعد ذلك سوف يظهر لك صفحة تحتوى على تفاصيل الراتب الخاص بك بالإضافة إلى قيمة الزيادة على ذلك الراتب وجميع المعلومات الخاصة بك.

موعد صرف رواتب المتقاعدين 2024

لقد قامت وزارة المالية بالإعلان عن زيادة رواتب المتقاعدين في العراق من أجل زيادة دعمهم في تلك الفترة حتي يستطيعون شراء احتياجاتهم الخاصة ويستطيع المواطنين الاستعلام عن راتب التقاعد الخاص بهم من خلال الموقع الخاص بذلك، ويتم صرف رواتب المتقاعدين في اليوم الأول من كل شهر ميلادي وسوف يتم صرف الرواتب بالإضافة إلى الزيادة الجديدة التي قامت وزارة المالية بالإعلان.