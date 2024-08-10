بشرى سارة لطلاب تربية بابل .. نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الثاني بالاسم فقط

صدرت حالًا نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الثاني في تربية بابل، وأصبح جميع الطلاب والطالبات أن يقوموا بالدخول على الرابط الرسمي التي وضعته الوزارة من أجل الحصول على النتائج، وفقًا للخطوات التي سوف يتم سردها لكم عبر المقال، لذلك يمكنكم بكل سهولة أن تتبعوا تلك النقاط التالية والدخول على الروابط المعلنة للحصول على النتيجة بكل سهولة ويسر.

نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الثاني

كشفت الوزارة الآن عن نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الثاني وأصبح لكافة الطلاب أن يمكنهم الدخول والحصول على النتائج بكل سهولة، علمًا بأن الوزارة تُعلن بشكل رسمي عن رابط يمكن من خلاله الحصول على النتيجة الخاصة بالطلاب، فضلًا يمكنكم متابعة النقاط التالية:

يجب على الطالب أن يقوم بالدخول على الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية العراقية “نتيجة نت“.

بعد ذلك يمكنه أن يقوم بالنقر على نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الثاني.

ثم بعد ذلك يمكن للطالب أن يقوم باختيار التربية الخاصة به، وهي تربية بابل.

في الخطوة التالية يمكنه النقر على الملف الخاص بالمدرسة التابعة له.

ثم النقر على أيقونة التحميل.

بعد الانتهاء من تحميل الملف على الجهاز الخاص به يمكنه أن يقوم بفتحه ومعرفة درجته في المواد.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2024

بعد طولة انتظار كبيرة ظل الآن لكافة الطلاب الخاصين بتربية بابل، أن يحصلوا على النتيجة الخاصة بالدور الثاني، وبالتالي فأن الطالب المبشر لهم النجاح فقد يمكنهم الدخول على المرحلة التالية وهي المرحلة المتوسطة، بينما الطلاب الذين رسبوا في الدور الثاني فقد سوف يمكنهم إعادة العام الدراسي بالكامل، وهذا وفقًا لما وضحته الوزارة بعد الإعلان عن كشف الطلاب الناجحين.