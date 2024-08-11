تردد قناة المغربية الرياضية على النايل سات 101 لمشاهدة اقوي المباريات مجانا، حيث تُعد قناة المغربية الرياضية من القنوات الرياضية الأكثر متابعةً في الوطن العربي وذلك للمحتوي الرياضي المتميز الذي تقدمة القناة بشكل متجدد ومجاني تماماً بدون اشتراكات شهرية مع استمرار التقدم بجودة الصوت والصورة، وضمن أهم البطولات التي تقدمها القناة هي بطولة أولمبياد باريس 2024 وتعتبر القناة من القلائل التي تثبت مباريات البطولة علي بشكل مجاني تماماً، كما تعرض القناة كافة المباريات الخاصة بالمنتخب الوطني المغربي ودوري أبطال أفريقيا للأندية والدوري المغربي لليد والطائرة والسلة وكرة القدم كما تعرض الدوري الأسباني للسلة.

تردد قناة المغربية الرياضية على النايل سات

يمكنك الآن مشاهدة قناة المغربية الرياضية علي القمر الصناعي النايل سات عبر التردد الآتي:

التردد: 11476.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي، واليكم رابط تردد قناة السادسة الشبابية.

قناة المغربية الرياضية على عرب سات

كما يمكنكم متابعة مباريات الدوري المغربي علي القمر الصناعي عرب سات عبر التردد التالي:

التردد: .12683

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: .3/4

الاستقطاب: أفقي، واليكم رابط تردد قناة الكويت الرياضية 2024.

تردد قناة المغربية الرياضية على هوت بيرد

يتسائل العديد من المشاهدين عن تردد قناة المغربية الرياضية على القمر الصناعي هوت بيرد وهو كالتالي:

التردد: .10873

معدل الترميز: .27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: عمودي.

تنزيل قناة المغربية الرياضية على الرسيفر

استقبل الآن قناة المغربية الرياضية على الرسيفر الخاص بك وذلك بطريقة بسيطة سنعرضها لكم عبر الخطوات التالية: