هل يوجد زيادة جديدة؟.. ‏موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2024 التأمينات الاجتماعية توضح

أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية، ‏موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2024، وكشفت أيضا حقيقة وجود زيادة جديدة يتم صرفها الشهر المقبل بناء على الأخبار المتداولة خلال الساعات المقبلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض من المواقع الإلكترونية، والتي أثارت الكثير من الجدل والتساؤلات بين اصحاب المعاشات، ولذلك نقدم لكم خلال السطور التالية ميعاد صرف معاش الشهر المقبل وكيفية الاستعلام عن قيمته وأماكن الصرف أيضا.

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2024

أوضحت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المصرية، موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2024، إنه يتم صرف المعاشات بداية كل شهر ميلادي، وبالتالي سيتم صرف المعاش يوم الاحد الموافق 1 سبتمبر المقبل 2024، وتصرف المعاشات من ماكينات الصراف الآلي ATM، ومن خلال المحافظ الإلكترونية، وكذلك عبر فروع البنوك على مستوي المحافظات، وأيضا من خلال منافذ البريد المصري.

كشفت الهيئة حقيقة زيادة معاشات شهر سبتمبر 2024 بناء على الاخبار المتداولة الساعات الماضية، وأكدت بأنها مجرد شائعات وأنباء ليس لها أي أساس من الصحة، علما أنه يتم صرف المعاشات بالزيادة التي أقرتها الوزارة خلال شهر فبراير الماضي بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبلغت نسبة 15%، ولم تحدث أي زيادة جديدة على المعاشات منذ ذلك الوقت.

خطوات الاستعلام عن معاشات شهر سبتمبر 2024

أشارت هيئة التأمينات الاجتماعية، أنه يمكن الاستعلام عن معاشات شهر سبتمبر، ويكون ذلك عبر الدخول على الموقع الرسمي ومن ثم اتباع الخطوات التالية: