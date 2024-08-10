المستندات المطلوبة للتسجيل في منحة المرأة الماكثة بالمنزل وما هي شروط التسجيل

تعتبر منحة المرأة الماكثة بالمنزل من أهم البرامج الحكومية التي تطرحها الحكومة الجزائرية للسيدات الماكثين في المنزل، وأعلنت الحكومة المستندات المطلوبة في التسجيل على المنحة كما يجب التعرف على الشروط الأساسية التي يجب توافرها لدى المتقدمين سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.
ما هي شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في المنزل
أعلنت الحكومة الجزائرية بأنه يتم التسجيل في المسابقة بناء على بعض الشروط وهي كالتالي:
- من أبرز الشروط أن يكون المتقدم جزائري الجنسية ومقيم داخل الأراضي الجزائرية بصفة دائمة.
- وفي حين كانت السيدة المتقدمة متزوجة يجب ألا يكون زوجها يعمل في أي من القطاعات الحكومية والخاصة.
- من الضروري أن يتراوح عمر السيدة المتقدمة بين 19 عام إلي 40 عام بحد أقصي.
- لا يمكن التقديم للسيدات المستفيدة من المنح الحكومية أو لديها معاش تأميني.
ما هي الأوراق المطلوبة للتقديم على منحة المرأة الماكثة في المنزل
بعد التعرف على الشروط الأساسية التي يجب توافرها لدى كافة السيدات المتقدمين، يتساءل البعض على المستندات التي يجب إرسالها، وهي كالتالي:
- يجب على السيدة تقديم نسخة من الهوية الوطنية ويجب أن تكون سارية.
- كما يجب تقديم الشهادة العائلية، وأيضاً تقديم شهادة طبية للسيدة تفيد بعدم قدرتها على العمل.
- من الضروري أن يكون السيدة مطلقة أو ارملة، ويمكن أيضاً التقديم للسيدات الغير متزوجين.
- في حين كانت السيدة لديها أطفال من الضروري تقديم شهادات الميلاد الخاصة بهم.
- كما يمكن التقديم للسيدات المقيمين بالجزائر ولكن في هذه الحالة من الضروري تقديم شهادة الإقامة الخاصة بهم.