رابط douane.gov.dz التسجيل في مسابقة الجمارك بالجزائر وما هي شروط التسجيل

أوضحت مديرية الجمارك في الجزائر بطرح مسابقة جديدة لتعيين كوادر جديدة في مجموعة من الوظائف الخالية لديهم، وقد أعلنت بأنه يتم التسجيل في المسابقة إلكترونيا من خلال الرابط الرسمي لهيئة الجمارك، كما أعلنت بأنه من الضروري توافر بعض الشروط الأساسية لدى كافة المتقدمين سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

ما هي شروط التسجيل في مسابقة الجمارك

يرغب بعض المواطنين بالجزائر التعيين في هيئة الجمارك هناك، وقد أعلنت مديرية الجمارك بأنه يتم التسجيل في المسابقة تبعا للشروط التالية:

يلزم على المتقدم أن يكون جزائري الجنسية ومقيم داخل الأراضي الجزائرية بشكل دائم.

من الضروري تقديم كافة المستندات التي يطلبها المنصة، ويجب تقديم شهادة الخدمة العسكرية الخاصة بالذكور.

كما يلزم على المتقدم الحصول على مؤهل عالي مناسب للتسجيل في الوظيفة.

خطوات التسجيل في مسابقة الجمارك

يرغب العديد من الشباب التسجيل في مسابقة الجمارك لإيجاد عمل مناسب خاص بهم، ويتساءل البعض على خطوات التسجيل في المسابقة كل ما عليك اتباع الخطوات التالية: