أدنى درجة 87.7% .. الإعلان عن تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى 2024 وموعد نهاية تسجيل الرغبات

بعد الإعلان عن النتيجة الخاصة بالصف الثالث الثانوية العام 2024، فقد زادت عمليات البحث عن تنسيق الثانوية العامة بالمرحلة الاولى، وبعد ما تم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي كشفت الوزارة عنه منذ يومين وأعلنت عن النسبة الرسمية التي كشفتها الوزارة الخاصة بالمرحلة الأولى فقط، وفي حالة إذا كان الطالب حاصل على درجة أقل يمكنه الانتظار حتى يتم الإعلان عن التنسيق الخاص بالمرحلة الثانية والثالثة، وذلك بعد ما يتم الأنتهاء من امتحانات الدور الثاني كما وضحت الوزارة.

الإعلان عن تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى

بعد أنتظار الكثير والعديد من الطلاب، فقد أنتظر الكثير أن يتم الإعلان عن تنسيق المرحلة الاولى، وبالفعل تم الإعلان عنه منذ يومين بالضبط ويمكن للطلاب تسجيل الرغبات من خلال الموقع الرسمي لتنسيق الإلكتروني، وفي حالة عدم معرفة طريقة التسجيل يمكنه اللجوء إلى الجهات الإلكترونية الخاصة بالجامعات والمعاهد فهي مجانًا تمامًا ويمكنهم تسجيل الرغبات بها بكل سهولة تمامًا.

تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى 2024

كشفت وزارة التعليم المصرية بشكل رسمي عن تنسيق المرحلة الأولى لكافة الطلاب والطالبات في جميع الشعب، ويمكنهم الأن أن يقوموا بتسجيل الرغبات حتى يوم 16 من أغسطس القادم من خلال رابط تنسيق الجماعت الإلكترونية ويمكنك لكافة الطلاب معرفة التنسيقات للمرحلة الأولى ليكون بحد أقصى لمجموع 87.5%، وعلى أي طالب حاصل على درجة أقل من ذلك عليه أن ينتظر حتى يتم الإعلان عن تنسيق مرحلة ثانية وفتح باب الرغبات بها.