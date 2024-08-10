تردد قناة طيور بيبي 2024 الجديد على النايل سات بأعلى جودة وخلي الاجازة أحلى

أصبح تردد قناة طيور بيبي متاح الآن حتى يستطيع الجميع من تنزيل تلك القناة لأطفالهم بالإضافة إلى متابعتها على القمر الصناعي نايل سات، حيث تحرص القناة على تقديم برامج ومحتوى هادف ومتنوع يساعد على قضاء وقت ممتع، كما أن قناة طيور بيبي من أشهر قنوات الأطفال لذلك يهتم كلا من الآباء والأمهات مؤخرا عن تردد القناة، وتسعى إدارة القناة جاهدة إلى توفير جودة الصوت والصورة حيث تبث مجموعة متنوعة من الأغاني والأناشيد بصورة متميزة تجعل جميع الأطفال ينجذبون إليها.

قناة طيور بيبي 2024

من أكثر ما يبحث عنه الأمهات في تلك الأوقات خلال فترة الإجازة هو تردد قناة طيور بيبي 2024، وذلك لما تعرضه القناة من مجموعة متنوعة من الأغاني والأناشيد باللغة العربية طوال اليوم دون وجود أي فواصل إعلانية، ولذلك هناك الكثير من الأطفال يستمتعون بشكل كبير خلال المشاهدة وتعد من أشهر وأجمل تلك الأغاني ما يلي:

البندورة الحمرة.

الألوان.

الحيوانات.

ماما جابت بيبي.

حميدو الولد الشقي.

وأيضاً أغنية الحمامة والنملة.

أغنية لبن.

أغنية الصدق أحسن لك، بجانب أغنية الدراسة.

تردد قناة طيور بيبي الجديد

نقدم لكم كافة البيانات الخاصة بالقناة والتي تم الإعلان عنها مؤخراً من قبل إدارة القناة، وتعد تلك القناة من أهم قنوات الأطفال المحببة لديهم في الوطن العربي والتي يملكها صاحبها الأردني خالد مقداد ويكون مقرها في مدينة عمان ويبث إرسالها من البحرين، لذلك سوف نعرض لكم التردد على جميع الأقمار الصناعية التالية:

التردد على النايل سات:

تردد القناة: 11393.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الاستقطاب: أفقي.

جودة القناة: HD.

التردد على العرب سات:

تردد القناة التردد: 11310.

معدل الترميز: 3000.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الاستقطاب: أفقي.

خطوات استقبال قناة طيور بيبي

حتى تتمكن من استقبال القناة بصورة جيدة عليك باتباع بعض الخطوات وهي كالآتي:.