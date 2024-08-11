تردد قناة طيور الجنة بيبى الجديد… وكيفية تثبيتها خطوة بخطوة واستمتع مع اجمل الاغانى

قناة طيور الجنة بيبى من القنوات المفضلة لدى كثير من الأطفال، بسبب ما تقدمه القناة من محتوى مفيدة ومميز للأطفال، والتى تساعدهم على التعلم وأكتساب القيم والاخلاق الحسنة، من خلال الأغانى والبرامج الهادفة، لذلك يبحث الكثير من المشاهدين عن تردد الجديد لقناة طيور الجنة بيبى 2024، وسوف نعرض لكم فى هذا المقال التردد الجديد لقناة طيور الجنة بيبى وطريقة تثبيتها.

تردد قناة طيور الجنة بيبى 2024.

يبحث كثير من المشاهدين عن التردد الجديد لقناة طيور الجنة بيبى 2024، بسبب برامجها المميزة والمفيدة، ولما تعرضه من أغانى مسلية ومحببة لدى الأطفال.

تردد قناة طيور الجنة بيبى على القمر الصناعى نايل سات

تردد القناة 11310.

معامل الاستقطاب عمودى

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ3/4

تردد قناة طيور الجنة بيبى على القمر الصناعى عرب سات

تردد القناة 11274

معامل الاستقطاب عمودى

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ5/6

كيفية تثبيت قناة طيور الجنة بيبى.

قناة طيور الجنة من القنوات الشهيرة، والتى تبث على مدار الساعة، ويستمتع بها الأطفال لما تقدمة من أناشيد وأغانى جميلة ومسلية للاطفال، ويمكن تثبيت قناة طيور الجنة بيبى على جهاز الاستقبال بكل سهولة، من خلال الخطوات التالية: