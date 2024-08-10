استعلـــم من هنــا عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة عبر منصة مظلتي spa.gov.iq فور الاعلان “عموم المحافظات”

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة من اكتر ما يتم البحث عنه هذه الفترة، وذلك بسبب تأخر الإعلان عن أسماء المقبولين في هذا الدعم، حيث تأخر الإعلان كثيرا حتى كاد أن ينقطع الأمل لدى المتقدمين، ولكن أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن أعمال مراجعة الطلبات المقدمة إليها مازالت مستمرة، حيث أكدت الوزارة أن هذا الدعم لم يتم إعطاءه الا للمستحقين فقط، كما أكدت أنه سيتم الإعلان عن المستفيدين في أقرب وقت ممكن، ويكون ذلك عبر موقع الوزارة الرسمي، ولمزيد من التفاصيل تابعوا معنا السطور التالية:

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة شغلت تفكير طبقة كبيرة لا يستهان بها من المجتمع العراقي، وقد أكدت الوزراة أن اسماء المقبولين يجب أن ينطبق لديهم مجموعة من الشروط، هذه الشروط هي:

الجنسية العراقية شرط أساسي للحصول على الدعم.

الإقامة الدائمة على أراضي العراق أيضا.

يجب أن يتناسب سن المتقدم مع السن المطلوب التي أقرته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وهو من 18ل 60 للرجال، و 16ل 55 سنة للنساء.

كما يجب أن يكون المتقدم غير ممتلك لأي عقارات أو ممتلكات ذات قيمة عالية.

يجب ألا يقل عدد أفراد أسرة المتقدم عن 4 أفراد.

يجب أيضا أن يكون عاطلا عن العمل بسبب مرض أو إعاقة.

كما يجب على المطلقات تقديم حكم قضائي بالطلاق.

وأيضا على الأرملة تقديم شهادة وفاة الزوج.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة يجب اتباع عدة خطوات كالآتي: