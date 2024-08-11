ميزة في تحديــث واتساب APP 🌟🌟🌟🌟 (ميـــزات جبــارة).. خليك أجمــد واحد في الشلة واعرفها دلوقتي

ميزة مخفية في واتساب،حيث يعتبر تطبيق وتساب احد اكثر التطبيقات التي يتم استخدامها في هذا الوقت نظرا لما له من اهمية بالغة لدى عدد كبير من المستخدمين في جميع انحاء العالم لانه يعتبر احد ابرز الوسائل السهلة المستخدمة في الدردشة والاعمال حيث يتيح التطبيق إجراء المكالمات الصوتية والفيديو بجوده عالية بالاضافه الى انه يوجد به عدد من الاضافات والمميزات ليست متوفرة في تطبيقات اخرى عديدة.

ميزة مخفية في واتساب

هناك عدد من المميزات في تطبيق واتساب لا يعلم عنها ومن ابرز الميزات المخفية في التطبيق ما يلي:

معرفة جهات الاتصال الذي يمكن مراسلتها من الأشخاص.

من الممكن معرفة حجم مساحة التخزين خلال هذه الدردشه.

يتم توفير لمحه سريعه لجميع الوسائط التي من الممكن حذفها و إزالتها للعمل على تقليل المساحة المستخدمة على الهاتف.

التعرف اكثر مع الاشخاص المراسلين في واتساب

من الممكن التعرف على الأشخاص الذي تقوم بمراسلتهم عبر تطبيق واتساب الجديد من خلال اتباع عدة خطوات بسيطة وقد جاءت هذه الخطوات كما يلي:

اولا عليك فتح تطبيق واتساب من الهاتف.

الذهاب مباشره الى أعلى التطبيق والضغط على زر الثلاث نقاط الموجود في الاعلى.

سوف يتم ظهور قائمة في الاعلى عليك فتحها.

الضغط بعد ذلك على زر الاعدادات في تطبيق وتساب.

النقر على زر البيانات والتخزين بعد ذلك.

سوف يتم ظهور قائمة بها جميع جهات الاتصال بالإضافة إلى المجموعات الظاهره امامك.

يمكن الحصول على جميع المعلومات الخاصة بالرسائل بالاضافه إلى جهات الاتصال والمواقع عن طريق البيانات مثل الفيديوهات وايضا الصور.

الضغط بعد ذلك على تبويب إخلاء المساحة الموجود في اليمين في حالة الرغبة في حذف المساحة المخزنة.

اضافات قادمة علي النسخة الجديدة

واتساب دائمًا في تحديث مستمر لجعل التجربة أكثر فائدة ومرونة.،من الميزات التي يُتوقع أن تُضاف في ميزة مخفية في واتساب المستقبل القريب:

إضافة المزيد من الرموز التعبيرية للتفاعل مع الرسائل، مثل تلك المستخدمة في التعليقات على فيسبوك.

إمكانية تعديل النصوص بعد إرسالها، مما يسهل تصحيح الأخطاء أو تعديل المعلومات.

القدرة على إرسال ردود صوتية مباشرة أو التعليق على الرسائل الصوتية بطرق أكثر تفاعلية.

أدوات جديدة لإدارة مساحة التخزين، مثل تنظيف الرسائل والوسائط بسهولة أكبر.

تحسينات على الرسائل التي تختفي بعد فترة زمنية محددة.

تحسينات على الرسائل التي تختفي بعد فترة زمنية محددة. إمكانية مشاركة الموقع بشكل أكثر تفاعلية، مثل الأماكن التي زرتها مؤخرًا.

تعزيز الأمان وحماية المحادثات بتقنيات تشفير جديدة.

تعزيز الأمان وحماية المحادثات بتقنيات تشفير جديدة. تحسينات إضافية على وضع الظلام لجعله أكثر راحة للعينين.

طريقة التحديث

تحديث تطبيق واتساب سهل ويمكنك القيام به باتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى تطبيق Google Play على هاتفك.

في شريط البحث، اكتب “واتساب” واضغط على زر البحث.

إذا كان هناك تحديث متاح، ستجد زر “تحديث” بجانب التطبيق. اضغط عليه لبدء عملية التحديث.

إذا كان هناك تحديث متاح، ستجد زر “تحديث” بجانب التطبيق. اضغط عليه لبدء عملية التحديث. بعد انتهاء التحميل، سيتم تثبيت التحديث تلقائيًا

على Huawei (بدون خدمات Google):