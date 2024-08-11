المعمول بالسميد الفاخر”.. طريقة عمل معمول الـ 10 دقايق الإقتصادي بحشوة التمر

يعتبر المعمول بالسميد من الحلويات الشهية لذيذة الطعم و تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسكريات فقد يصل وزن القطعة 50 جرام وتحتوي على 200 إلى 250 سعر حراري لذلك فهي مناسبة للحصول على الطاقة بشكل سريع وزيادة الوزن واستطعنا أن نجد طريقة سهلة لتحضيره بمكونات منزلية بسيطة ونوضحها لكم من خلال التالي.

مكونات المعمول بالسميد

يتكون المعمول بالسميد من عدة مكونات منزلية بسيطة وتساعد على عمل المعمول مثل المحلات وتلك المكونات هي:

كوب زبدة ذائبة.

كوب دقيق.

2 كوب من السميد.

نصف كوب لبن دافئ.

رشة بيكنج باودر.

ملعقة فانيليا.

الحشو التمر.

6 معالق سكر.

طريقة عمل المعمول

اولا احضري وعاء ضعي به الدقيق والسميد قلبيهم جيدا حتى تختلط المواد الجافة بشكل كامل.

اضيفي بعد ذلك الزبدة واستمري في عملية التقليب.

قومي بوضع الفانيليا والسكر والبيكنج بودر والحليب واستمري في عملية التقليب.

ثم بعد ذلك ضعيه في الثلاجة واتركيه لمدة ساعة.

بعد ذلك أخرجي العجينة من الثلاجة.

اعملي منها عدد كور متساوية فسوف يكون عددها نحو 24 كره.

قومي بفرد تلك الكرات وحشوها بواسطة التمر.

اغلقي الكرات بشكل جيد.

ثم قومي بوضعها في القالب واضغطي عليه لتأخذ شكل معين داخل القالب.

ثم قومي بإخراجه وضعيه في الصينية.

قومي بالضغط عليه ليأخذ شكل القالب.

تسخين الفرن على درجة حرارة 180 .

احضري الصينية وضعي بها ورق الزبدة.

قومي بوضع المعمول وضعيه في الفرن لمدة 20 دقيقة.

أخرجيه وسوف تلاحظين الحصول على اشهى انواع المعمول مثل المحلات خلال دقائق معدودة بمكونات اقتصادية بسيطة

تكات عمل المعمول