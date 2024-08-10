طعم حكاية…. طريقة عمل البسبوسة العادية بالزبادي أسرار تعرفها لأول مرة

طريقة عمل البسبوسة العادية بالزبادي، التي تعد من أهم الحلويات الشرقية التي لها مذاق خاص، طعمة لذيذ يعشقة الكثيرون في الوطن العربي، ويتميز بسهولة التحضير ومكونات قليلة وقوام ناعم ومتماسك وسهل التخزين، فضلاً عن قيمته الغذائية المتمثلة في الكربوهيدرات والدهون والبروتينات، كما تختلف نكهة البسبوسة عن الحلويات الأخري، نظراً لإضافة ماء الورد والزعفران والفانيليا وهناك العديد من النكهات المختلفة، التي تميز البسبوسة العادية بالزبادي عن غيرها من الحلويات الشرقية الأخري.

طريقة عمل البسبوسة العادية بالزبادي

1. مكونات عمل البسبوسة العادية بالزبادي

تبدأ ستات البيوت عمل عجينة البسبوسة العادية بالزبادي والتي تتطلب من كل ست بيت او توفر بعض المكونات والتي تتمثل في التالي:

1.5 كوب من السميد الناعم.

1 كوب من الزبادي.

1 كوب من الزيت النباتي.

1 كوب من السكر.

3 بيضات.

1 معلقة من البيكنج بودر.

عدد 1 معلقة من الفانيليا.

رشة ملح.

ثانياً البَدْء في تجهيز شراب المضافة على البسبوسة العادية بالزبادي والتي تتمثل في كل من التالي:

عدد 1 كوب من السكر.

كوب واحد فقط من الماء.

عصير 1/2 ليمونة.

خطوات تحضير البسبوسة العادية بالزبادي

يجب في البداية البدء في تحضير شراب البسبوسة وذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية:

وضع السكر والماء في وعاء ووضعه على نار متوسطة ثم التقليب.

إضافة نصف ليمونة على العصير مع التقليب.

ضعي الشراب حتي يبرد.

بعد أن تمكنا من تجهيز شراب البسبوسة نبدا في تحضير البسبوسة من خلال الخطوات التالية: