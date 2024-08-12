رابط مباشر “نتائجنا”.. نتيجة السادس الإبتدائي الدور الثاني بالعراق محافظة البصرة وبابل والكرخ وذي قار وجميع المحافظات 2024

عبر رابط مباشر “نتائجنا” نتيجة السادس الإبتدائي الدور الثاني العراقي محافظة البصرة وبابل والكرخ وجميع المحافظات 2024، يمكنك الآن الحصول على نتيجتك بسهولة بضغطة زر، وذلك من خلال موقع “نتائجنا” أو موقع وزارة التربية العراقية لنتائج الصف السادس الابتدائي للدور الثاني لعام 2024، بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني لجميع الطلاب الراسبين في مختلف المحافظات العراقية، أصبحت النتائج متاحة مباشرة عبر الإنترنت لتسهيل عملية الاطلاع عليها.

رابط مباشر نتائجنا نتيجة السادس الإبتدائي الدور الثاني بالعراق جميع المحافظات 2024

ستتمكن من الحصول على نتيجتك بسهولة عبر رابط مباشر “نتائجنا” نتيجة السادس الإبتدائي الدور الثاني العراقي محافظة البصرة وبابل والكرخ وجميع المحافظات 2024، ستتمكن من الحصول على نتيجتك من خلال موقع “نتائجنا” عبر الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع “نتائجنا”.

اختر المحافظة التي ينتمي إليها الطالب من القائمة.

أدخل رقم التسجيل في الخانة المخصصة.

اكتب اسم الطالب الثلاثي.

انقر على زر “عرض النتيجة”.

انتظر حتى يتم تحميل النتيجة بصيغة PDF.

نتيجة السادس الإبتدائي الدور الثاني بالعراق موقع وزارة التربية العراقية

فبعد أن خضنا معا تجربة مميزة توصلنا من خلالها إلى رابط مباشر “نتائجنا” نتيجة السادس الإبتدائي الدور الثاني العراقي محافظة البصرة وبابل والكرخ وجميع المحافظات 2024، ننتقل بكم إلى نتيجة السادس الإبتدائي الدور الثاني بالعراق، فلكي تتمكن من الحصول على نتيجتك بسهولة قم بإتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع وزارة التربية العراقية. اختر “نتيجة الصف السادس الابتدائي”. اختر “الدور الثاني”. أدخل رقم الطالب الامتحاني في الحقل المخصص. اكتب اسم الطالب الثلاثي. اضغط على زر “عرض النتيجة”.

من خلال هذه الخطوات، يمكنك الحصول على نتائج الصف السادس الابتدائي للدور الثاني لجميع محافظات العراق بما في ذلك بابل، نينوى، البصرة، الكرخ، وبقية المحافظات، تابع الرابط المباشر للحصول على النتيجة في المحافظات التي تم إعلان نتائجها، وانتظر الإعلان عن باقي المحافظات.

نتائج السادس الإبتدائي الدور الثاني جميع محافظات العراق

توصلنا معكم عبر ما تم ذكره إلى طريفة الحصول على نتيجتك بسهولة عبر رابط مباشر “نتائجنا” نتيجة السادس الإبتدائي الدور الثاني بالعراق محافظة البصرة وبابل والكرخ وجميع المحافظات 2024، نصل بكم الآن إلى أخبار نتائج السادس الإبتدائي العراقي الدور الثاني 2024:

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن نتائج الصف السادس الابتدائي للدور الثاني في 18 محافظة عراقية خلال الأيام القليلة الماضية. وتؤكد الوزارة أن خمس محافظات لم تُعلن نتائجها بعد، وهي الأنبار، المثنى، دهوك، نينوى. أوضحت الوزارة أن عملية تصحيح امتحانات هذه المحافظات قد شارفت على الانتهاء، وأن النتائج ستُرفع خلال الساعات القليلة القادمة عبر موقع “نتائجنا” والموقع الرسمي للوزارة. يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل عملية الاطلاع على النتائج بالنسبة للطلاب وأولياء الأمور.

خدمات موقع وزارة التربية العراقية

فبعد أن توصلنا معكم من خلال ما سبق إلى رابط مباشر “نتائجنا”، نتيجة السادس الإبتدائي الدور الثاني بالعراق محافظة البصرة وبابل والكرخ وذي قار وجميع المحافظات 2024، نطل عليكم الآن بخدمات موقع وزارة التربية العراقية حيث يضم الموقع عدد من الخدمات تتمثل فيما يلي: