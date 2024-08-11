” استعلم الآن عن الزيادة ” .. الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2025

كشفت الحكومة العراقية متمثلة في وزارة المالية عن تطبيق زيادة جديدة في رواتب فئة المتقاعدين في العراق بجميع المحافظات، حيث تختلف قيمة الرواتب بعد الزيادة الجديدة تبعًا للفئة التي ينتمي اليها المتقاعد، وقد جاء ذلك في اطار حرص الجهات المختصة على دعم تلك الفئة بشكل كبير، ومن خلال هذه السطور نستعرض كيفية الاستعلام عن الرواتب.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

تم تفعيل رابط مباشر يتيح الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق بسهولة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم الدخول بشكل مباشر الى موقع وزارة المالية العراقية.

يتم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

بعد ذلك يتم الدخول مباشرة على الخدمات الإلكترونية.

من خلال قائمة الخدمات الإلكترونية المتاحة اضغط على الاستعلام عن رواتب المتقاعدين.

يتم تدوين كافة البيانات المطلوبة بشكل

ثم يتم الضغط على ايقونة الاستعلام.

على الفور سوف تظهر امام المستخدم صفحة جديدة تتضمن تفاصيل قيمة الراتب الجديد بعد الزيادة

قيمة رواتب التقاعد في العراق بعد الزيادة

بناءً على ما نوهت عنه وزارة المالية العراقية فنجد أن قيمة رواتب المتقاعدين في العراق بعد الزيادة على النحو التالي: