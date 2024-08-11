ميزات جبـارة في تحديث بيس PES 🌟🌟🌟.. كونامي تكشف عن اضافات التحدـيث القادم “شغل فاخر من المطورين”

تحديث بيس من الأمور المهمة على الساحة حيث أن لعبة بيس تستحوذ على عدد كبير من الجمهور حول العالم وذلك لأن اللعبة حصلت على تراخيص من عدة أندية من العالم مثل نادي برشلونة الإسباني وتحتوي اللعبة على العديد من الأندية واللاعبين لكرة القدم حول العالم، ووصلت تحميلات اللعبة إلى أكثر من 800 مليون مرة تحميل مما يعني أن اللعبة عليها طلب كثير في جميع أنحاء العالم.

تحديث بيس

يمكن لجميع محبي وعشاق لعبة بيس أن يقوموا بعملية تحديث بيس، وذلك للاستماع بالعديد من التحسينات والإضافات التي حرص مطوري اللعبة على إضافتها في اللعبة ويمكن القيام بعملية التحديث بكل سهولة وذلك من خلال الخطوات التالية:

يتم التوجه إلى متجر التطبيقات على هاتفك.

تأكد من توصيل الإنترنت وأن يكون جيد.

يوجد خانة بحث في أعلى الصفحة قم بكتابة اسم اللعبة وهي فوتبول بيس.

ثم بالضغط على أيقونة البحث.

سوف تظهر على الشاشة عدة ايقونات قم بالضغط على أحدث إصدار.

بعدها تظهر أمامك أيقونة التحديث، قم بالضغط عليها.

بعد ذلك عليك الانتظار حتى يكتمل التحديث.

قم بفتح اللعبة واستمتع بأفضل التحسينات والامكانيات التي تم إضافتها.

مميزات لعبة بيس

بعد أن تقوم بعملية تحديث بيس نوضح لكم أهم المميزات التي تتميز بها اللعبة والتي يعد من أبرزها ما يلي: