بقيمة 25 مليون.. “التجارة العراقية” تزف خبر سار لهؤلاء المواطنين بحصول على هذه القروض

أطلقت وزارة التجارة العراقية، بعض القروض المالية الكُبرى التي تُقدر قيمتها بنحو 25 مليون دينار عراقي، في إطار شراء السلع للهايبرات والماركات المتواجدة في مختلف المحافظات، وتزامنًا مع افتتاح نحو 3 هايبر ماركت عالي المستوى، مع وجود تسهيلات كُبرى للحصول على مثل هذه القروض والعمل على ملئ الهايبر بالسلع الأساسية المعني شراءها في دولة العراق.

الفئات المستفيدة من قروض وزارة التجارة العراقية

وأكد متحدث وزارة التجار الرسمي، محمد حنون، أن وزارة التجارة عملت على تفعيل المراكز التسويقية داخل الهايبر ماركت بعد إقافها لفترة من الوقت، في إطار السيرة على كافة السلع والأسعار الخاصة بالمواد الغذائية، والعمل على دعمها الكامل للمواطنين الأقل دخلاً وشراء الفقراء، مشيرًا إلى أن القروض المعني إطلاقها والمقدرة بنحو 25 مليون دينار، جاءت لتشمل 3 فئات مستحقة منها وهم “المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، العاملين في الدولة، أصحاب الدخل المتوسط والمحدود على أن يكون لديهم بطاقة المصارف الأهلية.

افتتاح هايبر ماركت داخل دولة اللعراق

وأشار “حنون” أن الهايبر ماركت التي تم افتتاحه مؤخرًا يوفر العديد من المواد الغذائية التي يحتاج إليها المواطنين، مع تقديم المراكز إلى سلع غذائية بالتقسيط المريح للمواطنين عبر حصولهم على قروض تبدأ من 10 إلى 25 مليونا، هذا وسيتم توفير العديد من المراكز المعنية بتوزيع السلع الغذائية لأكبر عدد في غضون الفترة المقبلة، ومع افتتاح 15 مراكزًا في الشهر الجاري أمام المواطنين، كل ذلك يأتي لتخفيف العبء عن المواطنين العراقيين، وإمكانية شراءهم السلع الغذائية بتكلفة بسيطة وبالتقسيط.

رفع المعاناة عن المواطنين

وتبذل الجهات والقطاعات المسؤولة في دولة العراق، كافة جهدها في إطار تخفيف الكاهل عن المواطنين، وفي ظل الإضطرابات الاقتصادية التي يمر بها العالم، وارتفاع المعيشة، بالإضافة إلى أن وزارة التجارة بدأت من عندها في إطلاق العديد من المنافذ التي توفر السلع بالأقساط، ليسهل على المواطن سدادها دون أي ضرر.