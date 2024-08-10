إجازة للأباء فقط.. إجازات مدفوعة للأب.. ايه الحكاية

في بعض القوانين الغير مألوفة بالعديد من الدول، نشهد ثن لها لضمان حقوق العاملين في الدولة، وإعطاءهم الإجازات المستحقة، إلا أن سلطنة عمان أظهرت إنسانيتها الكُبرى في ثن قانون يحتم حصول الأب الموظف على إجازة رسمية مدفوعة الأجر كامل تحت مسمى “إجازة الأبوة”، وتم العمل بها منذ أسابيع قليلة داخل جميع القطاعات الحكومية والخاصة في سلطنة عمان، مع الأخذ في الاعتبار بفرض عقوبات على مخالفي العمل بهذا القانون المعني والذي طُبق في أواخر شهر يوليو الماضي بجميع القطاعات العاملة بسلطنة عمان.

الحصول على “إجازة الأبوة”

وأكدت وزارة العمل داخل سلطنة عمان، أن “إجازة الأبوة” تصل مدتها إلى 7 أيام متتالية وذلك عند استقباله لمولود جديد، ليُساعد الأم ويشاركها في تقاسم المسؤولية، مع حصوله على أجره كاملاً دون نقص في ذلك، في سبيل العناية بالأسرة وقت استقبال المولود، مع عدم الإخلال بهذا القانون المفروض على جميع القطاعات الحكومية والخاصة وكذلك كافة الجهات العاملة في سلطنة عمان.

مدة إجازة الأمومة في سلطنة عمان

وتحصل الأم على “إجازة الأمومة” التي تصل مدتها إلى 98 يومًا من وقت ولادتها للطفل، مع حصولها على الأجر كاملاً بجميع الحوافز والمستحقات المالية، إضافة إلى أن ذلك جاء كتوفير نوع من الرعاية للطفل حديث الولادة، وحماية المرأة العاملة ومنحها التعويضات اللازمة التي تمكنها من الحصول على الإجازة الرسمية التي تكون مدفوعة الأجر عبر رعاية أبنائها، دون الإخلال بمستحقات داخل القطاع أو الجهة التي تعمل به.