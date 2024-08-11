الاشتراك في مسابقة الحلم لتحقيق ربــــح 1000,000 دولار في ضربة حظ.. فرصتك وجتلك متفوتهاش

يتساءل عدد كبير من الأشخاص عن كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم، حيث تعتبر هذه المسابقة احد اشهر المسابقات في عالمنا العربي حيث يقوم بالمشاركة فيها الملايين من جميع انحاء الدول العربية وتتميز المسابقة بوجود جوائز نقدية كبيرة بالإضافة إلى تميزها بالسرية في حالة اختيار الأشخاص الفائزة و في حالة الرغبة بالفوز بالجائزة الكبرى تابع معنا.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

تعتبر مسابقة الحلم أحد أشهر المسابقات المقامة في الوقت الحالي ليتم عرضها على قناة ام بي سي ويقوم بتقديمها الإعلامي الكبير مصطفى الاغا والاشتراك في المسابقة يجب اتباع ما يلي:

البحث عن رقم بلدك من الأرقام التي قامت الأمانة العامة بتخصيصها للمسابقه.

يتم ارسال رساله نصيه على رقم البلد العربي وتشمل الرسالة كلمة حلم او دريم باللغه الانجليزيه.

يقوم المتسابق بتلقي رسالة تأكيد تفيد بمشاركته في المسابقه.

الانتظار حتى يتم الرد من المسابقة.

يجب ارسال الإجابة بشكل صحيح على الأسئلة التي يتم إرسالها للمتسابق.

شروط المشاركه

قامت مسابقه الحلم بوضعها عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر في الاشخاص المشاركة فيها ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:

ضرورة ان يكون الشخص المشترك من الدول العربية.. يجب أن لا يقل عمر الشخص المشترك عن 18 عام.

قراءة جميع القواعد والشروط عند التسجيل في المسابقة.

ضرورة إبداء الرأي بعد ملء الاستمارة بصورة مباشرة.

يجب التأكد من أن الشخص المشارك في المسابقة لا توجد بينه وبين فريق عمل المسابقة أي صلة قرابة أو مع العاملين في ادارة القناة.

ينبغي على الأشخاص الفائزين بمشاهدة القناة بصورة مستمرة لكي يتم التحقق من أسمائهم بعد إعلان إدارة القناة عن أسماء الفائزين.

ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم

للاشتراك في مسابقة الحلم، يمكنك إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” أو “Dream” أو “Reve” إلى الرقم المخصص لبلدك، هنا بعض الأرقام لبعض الدول:

السعودية:

STC: 858888

Mobily: 650444

Zain: 755505

الإمارات:

Etisalat: 6070

Du: 3636

مصر:

Vodafone: 95458

Orange: 95458

Etisalat: 95458

الكويت:

Zain: 96922

Ooredoo: 94041

STC: 96888

قطر:

Ooredoo: 92092

Vodafone: 97794

الأردن:

Orange: 98858

Umniah: 98858

Zain: 98858