ur.gov.iq الاستعلام عن غرامات المرور بالرقم الألماني 2024 جميع محافظات العراق

كشفت المديرية العامة للمرور في دولة العراق، عن إمكانية الاستعلام عن غرامات المرور الخاصة بالمواطنين في مختلف المحافظات العراقية، والقيام بتسديد القيمة المستحقة لسداد المخالفة المكلف تسديدها، بالإضافة إلى أن ذلك يكون عبر منصة أور الإلكترونية التي توفر العديد من الخدمات المرورية وغيرها مما يبحث عنها الكثير من الأشخاص بالدولة، وعليه سنتعرف معًا على إجراءات الاستعلام وتسديدها إلكترونيًا.

خطوات الاستعلام عن غرامات المرور بالعراق

وعن الخطوات الواجب اتباعها لكي يتم الاستعلام عن غرامات المرور في مختلف المحافظات العراقية، ما نص على النحو التالي:-

أن يتم الذهاب إلى منصة أور الإلكترونية.

ثم يتم تسجيل الدخول إلى الصفحة التالية من المنصة.

مع اختيار خدمة “الاستعلام عن غرامات المرور”.

ليتم إدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.

إدخال رقم السيارة الألماني.

النقر على أيقونة “بحث”.

لتتعرف معًا على جميع التفاصيل المتعلقة بغرامات المرور.

خطوات تسديد غرامات المرور بالعراق

أما عن الخطوات المعني اتباعها لكي يتم تسديد غرامات المرور العامة بالعراق، وطباعة الإيصال المعني، وذلك بإتباع الأتي:-