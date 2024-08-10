الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024: خطوات التحقق والشروط عبر منصة مظلتي الإلكترونية في العراق

خطوات الاستعلام عن الأسماء

الدخول إلى موقع منصة مظلتي. الضغط على خيار “اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة”. تحديد الوجبة “الأخيرة” والدفعة “السابعة”. تحديد المحافظة التي ينتمي لها المستفيد. الضغط على أيقونة “تحميل قائمة بأسماء المستحقين بصيغة pdf”. فتح الملف على الهاتف بعد التحميل والبحث عن الاسم.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية:

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

مقيم دائم في العراق.

لا يمتلك أصولاً أو عقارات ذات قيمة عالية.

المستندات المطلوبة:

البطاقة الشخصية العراقية.

إثبات الدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة.

بطاقة التموين العراقية.

السجل المدني.

للأشخاص غير المسجلين الذين يرغبون في الانضمام إلى برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق، يمكنهم اتباع الخطوات التالية: مراقبة الإعلانات: يجب متابعة الإعلانات الرسمية من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبر موقعها الرسمي لمعرفة مواعيد فتح باب التقديم. تعبئة الاستمارة: عند الإعلان عن فتح باب التقديم، يجب تعبئة الاستمارة الإلكترونية بالمعلومات الشخصية والحصول على رقم التسجيل. تقديم المستندات: إذا تم قبول الطلب، يجب زيارة إدارة الرعاية الاجتماعية في المحافظة مع المستندات المطلوبة مثل البطاقة الوطنية، شهادة الجنسية، البطاقة التموينية، وغيرها. الفحص الطبي: قد يُطلب من المتقدمين الخضوع لفحص طبي لتحديد نسبة الإعاقة إذا كانت هذه هي حالتهم.

في ختام هذا المقال، نؤكد على أهمية منصة مظلتي كأداة حيوية لتعزيز الشفافية والكفاءة في توزيع المساعدات الاجتماعية بالعراق، تسهم هذه المنصة في تسهيل وصول المواطنين للمعلومات والخدمات الضرورية، وتعكس التزام الحكومة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال التحديثات المستمرة والتطوير الدائم للمنصة، يتم تمكين المستفيدين من الاستفادة الكاملة من البرامج المتاحة، وبالتالي تحسين نوعية حياتهم وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.