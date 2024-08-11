ابحث عن اسمك.. رابط الاستعلام على اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

يبحث المواطنين بشكل مكثف عن رابط استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، حتى يمكنهم الحصول على اسماء المشمولين بشكل رسمي وصحيح، ولقد تم الإعلان رسميًا من خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن هذا الرابط، وأصبح برنامج دعم الرعاية الاجتماعية من أهم برامج الدعم المقدمة عن طريق الحكومة العراقية لجميع المواطنين في البلاد، لمزيد من التفاصيل تابعوا السطور القادمة.

رابط الاستعلام على اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024

لقد قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتوفير رابط الكتروني للتسهيل على المواطنين القيام باستخراج اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، وذلك يكون من خلال الخطوات التالية:

يتم تسجيل الدخول إلى حساب الشخصي على منصة مظلتي الإلكترونية.

ثم اختيار خدمة الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

يظهر لك نموذج الطلب لملء كافة البيانات الشخصية بشكل دقيق.

ثم تحديد المحافظة التي تريد البحث عنها.

كذلك تحديد الوجبة السابعة عقب ظهورها.

ثم ستظهر لك النتيجة النهائية.

تستطيع تنزيل كشف أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة.

أبرز شروط التقديم في الرعاية الاجتماعية

قامت الحكومة العراقية بالإعلان عن بعض الشروط حتى يمكن الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، وتكون الشروط على النحو الآتي:

ألا يكون الدخل الشهري للمتقدم يزيد عن الحد المانع للحصول على الدعم.

ليس مستفيد من أي برامج دعم أخري.

يلزم عدم امتلاك المتقدم أي ممتلكات باهظة الثمن.

يتم التسجيل من خلال منصة مظلتي الإلكترونية.

يكون المتقدم يمتلك حساب بنكي ساري الصلاحية.

الفئات المستهدفة من الرعاية الاجتماعية

يهدف البرنامج الى دعم الأسر الفقيرة فى العراق والعمل على سد احتياجاتهم فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة في العالم، وتوجد بعض الفئات المحددة للرعاية الاجتماعية، وجاءت تلك الفئات كما يلي: