طلعها بسهولة.. نتيجة السادس الابتدائي “الدور الثاني” 2024 عموم محافظات العراق

ظهرت نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني في العديد من المحافظات العراقية، مما أصبحت عمليات البحث تزداد عنها بشكل كبير، وذلك بعد مراجعة دقيقة لجميع أوراق امتحانات الصف السادس، بالإضافة إلى أن وزارة التربية العراقية تبذل قصارى جهدها في إطار أن يتم الإعلان عن هذه النتائج تشمل محافظة تلو الأخرى، وهناك باقي المحافظات التي لم تظهر بها النتائج، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

المحافظات التي لم تظهر بها نتائج السادس الابتدائي

حددت وزارة التربية العراقية، المحافظات التي لم تظهر بها نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني، ومن بينها “البصرة، القادسية، ميسان، كركوك، كربلاء، بابل، الأنبار، دهوك، نينوي، الرصافة الثالثة” ليقرب الإعلان عنها في غضون الساعات القليلة المقبلة، حتى يتعرف عليها جميع الطلاب والطالبات، بما يُمكنهم التعرف على النتائج والتعرف على الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية.

كيفية استخراج استعلام نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2024

جاءت أبرز خطوات الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثاني في العديد من المحافظات العراقية، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-