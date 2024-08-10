طلعها بسهولة.. نتيجة السادس الابتدائي “الدور الثاني” 2024 عموم محافظات العراق

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
طلعها بسهولة.. نتيجة السادس الابتدائي “الدور الثاني” 2024 عموم محافظات العراق
ظهرت الان نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الثاني الكرخ وديالى موقع وزارة  التربية

ظهرت نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني في العديد من المحافظات العراقية، مما أصبحت عمليات البحث تزداد عنها بشكل كبير، وذلك بعد مراجعة دقيقة لجميع أوراق امتحانات الصف السادس، بالإضافة إلى أن وزارة التربية العراقية تبذل قصارى جهدها في إطار أن يتم الإعلان عن هذه النتائج تشمل محافظة تلو الأخرى، وهناك باقي المحافظات التي لم تظهر بها النتائج، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

المحافظات التي لم تظهر بها نتائج السادس الابتدائي

حددت وزارة التربية العراقية، المحافظات التي لم تظهر بها نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني، ومن بينها “البصرة، القادسية، ميسان، كركوك، كربلاء، بابل، الأنبار، دهوك، نينوي، الرصافة الثالثة” ليقرب الإعلان عنها في غضون الساعات القليلة المقبلة، حتى يتعرف عليها جميع الطلاب والطالبات، بما يُمكنهم التعرف على النتائج والتعرف على الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية.

كيفية استخراج استعلام نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2024

جاءت أبرز خطوات الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثاني في العديد من المحافظات العراقية، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

  • يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية.
  • أو أن تتجه إلى موقع نتائجنا الإلكتروني.
  • اختيار المرحلة الدراسية التي ترغب في الاستعلام عنها.
  • تحديد الدور الثاني.
  • بحيث تتمكن من إدخال الرقم الامتحاني واسم الطالب.
  • النقر على زر “استخراج”.
  • حتى يتم استخراج كشوفات نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني، للتعرف على الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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