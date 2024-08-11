هاتف شبيه الأيفون مذهل!!.. اشتري هاتف Realme C65 بسعر مقبول ومواصفات مميزة

يرغب العديد من أشخاص في اقتناء هواتف اقتصادية وذات مواصفات مميزة وإمكانيات قوية، يسهل القيام بالحصول عليها، مما تتمثل أبرز هذه المواصفات في كون معدل التحديث يصل إلى 90 هيرتز، مع توفير كاميرا خلفية تصل إلى 50 ميجا بكسل، وبطارية قوية تبلغ نحو 5000 مللي أمبير، وغير ذلك من المواصفات الأخرى التي سنتعرف عليها في السطور التالية.

ما هي مواصفات هاتف Realme C65؟

هناك العديد من المواصفات التي تتمثل في هاتف Realme C65، ما نص على النحو التالي:-

الهاتف يقوم بدعم العديد من الإجيا بداية من الجيل الثاني حتى الجيل الرابع.

تبلغ بطارية الهاتف نحو 5000 مللي أمبير.

وزن الهاتف يبلغ 185 جرام.

حتى أن شاشة الهاتف من نوع ” IPS LCD”.

الهاتف مقاوم للماء والغبار بشكل كبير.

إصدارات الهاتف تصل من 128 جيجا بايت ذات ذاكرة عشوائية تبلغ سعتها نحو 6 جيجا بايت، وحتى الـ 256 جيجا بايت بذاكرة 8 جيجا بايت.

كاميرات الهاتف الخلفية مزدوجة وهي من الدرجة الأولى ذات دقة الـ 50 ميجا بكسل.

يمكن زيادة المساحة التخزينية للهاتف عبر إدخال كارت الميموري بداخله.

الهاتف يقوم بدعم الواي فاي والبلوتوث.

يقوم الهاتف بدعم سماعات الأذن.

يعمل بنظام تشغيل 14.

الهاتف به عدة ألوان ما بين البنفسجي والأسود والذهبي.

تصميم الهاتف يتشابه مع الأيفون بشكل كبير.

يقوم بدعم سمتشعر البصمة التي تعمل بشكل ملائم وجيد.

قوة الشحن تصل إلى 45 واط.

أسعار هاتف Realme C65

وتختلف أسعار هاتف Realme C65 من دولة إلى أخرىن وفقًا لما يلي:-

يصل سعر الهاتف في جمهورية مصر العربية إلى 7400 جنيه وذلك بنسخة 256 جيجا بايت.

في حين أن سعر الهاتف داخل دولة الإمارات ذات نسخة 256 جيجا بايت بسعر 650 درهم إماراتي.

هواتف شركة ريلمي الان

وتقوم شركة ريلمي بإطلاق العديد من الهواتف المختلفة أمام جميع المواطنين والأشخاص الراغبين في اقتناء مثل هذه الهواتف بأسعار وتكلفة ملائمة لأحوالهم الإقتصادية، مع توافر الإمكانيات والإضافات الغير متوفرة في أي هاتف أخر، بما يمكن الحصول عليه وشراءه دون قلق أو خوف، نظرًًا لضمان الشركة المعروف.