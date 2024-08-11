أقـــوى شفرات جاتا سان اندرياس لجميع أجهزة ( الأندرويد – PC – الاكس بوكس ) كلمــات سر جامـــدة هخليك تختم اللعبة

سوف نقدم لكم اليوم من خلال مقالنا شفرات جاتا وهي عبارة عن مجموعة من الرموز الممزوجة بالحروف والتي يستخدمها اللاعب من أجل الحصول على الأسلحة والمركبات بكل سهولة، ويجب العلم أنه يتم استخدام تلك الشفرات بمجرد كتابة تلك الشفرات ولكن يجب الحرص على كتابتها بشكل سريع وهذا من أجل تنفيذ المهمات بشكل صحيح وتجنب فشل المهمة.
شفرات جاتا
سوف نقدم لكم في النقاط التالية مجموعة من شفرات جاتا والتي يمكن للاعب من خلالها الحصول على الكثير من الأسلحة وهي:
- في حين استخدام تلك الشفرة سوف يحصل اللاعب على أسلحة خفيفة R2, R2, R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP
- عند استخدام هذه الشفرة سوف يحصل على اللاعب على مجموعة من الأسلحة القوية R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, LEFT
- هذه الشفرة سوف تساعد اللاعب في الحصول على مجموعة من الأسلحة الثقيلة R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, DOWN
- عند استخدام هذه الشفرة سوف تحصل على درع كامل R1, R2, L1, X, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP
- في حال استخدام هذه الشفرة سوف تحصل على صحة غير منتهية R1, R2, L1, CIRCLE, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP
- هذه الشفرة على الحد من صحة اللاعب RIGHT, L2, DOWN, R1, LEFT, LEFT, R1, L1, L2, L1
- تعمل هذه الشفرة على زيادة مطاردة الشرطة للاعب R1, R1, CIRCLE, R2, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT
شفرات جاتا للسيارات
عند استخدام شفرات جاتا سوف تحصل على مجموعة من السيارات المختلفة وهي:
- عند استخدام تلك الشفرة سوف تحصل على سيارة 1 UP, RIGHT, RIGHT, L1, RIGHT, UP, SQUARE, L2
- تساعد هذه الشفرة اللاعب في الحصول سيارة 2 DOWN, R1, CIRCLE, L2, L2, X, R1, L1, LEFT, LEFT
- قم باستخدام هذه الشفرة من أجل الحصول على سيارة سباق R1, CIRCLE, R2, RIGHT, L1, L2, X, X, SQUARE, R1
- عندما يقوم اللاعب باستخدام هذه الشفرة سوف يحصل على سيارة موتى DOWN, R2, DOWN, R1, L2, LEFT, R1, L1, LEFT, RIGHT
- سوف يحصل اللاعب على سيارة فرقة موسيقية بمجرد استخدام تلك الشفرة R2, UP, L2, LEFT, LEFT, R1, L1, CIRCLE, RIGHT
- في حال الرغبة في الحصول على سيارة قمامة قم بإستخدام هذه الشفرة CIRCLE, R1, CIRCLE, R1, LEFT, LEFT, R1, L1, CIRCLE, RIGHT