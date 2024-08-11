الرابط الرسمي.. تنسيق الثانوية العامة 2024. لينك التنسيق الإلكتروني المرحلة الأولى القسمين العلمي والأدبي

تنسيق الثانوية العامة 2024 في مصر هو عملية حيوية تهدف إلى تنظيم دخول الطلاب إلى مؤسسات التعليم العالي بناءا على نتائجهم في الامتحانات، و تعتبر هذه العملية من أبرز المعايير التي تحدد مسارات الطلاب الأكاديمية والمهنية المستقبلية حيث يساهم في توجيههم نحو التخصصات التي تتناسب مع درجاتهم ومعدلاتهم في امتحانات الثانوية العامة.

تنسيق الثانوية العامة 2024

يستعد الطلاب للدخول في تنسيق الثانوية العامة 2024 لخوض ماراثون تنسيق القبول في الجامعات، حيث من المقرر أن يبدأ التسجيل الإلكتروني لرغبات القبول في المرحلة الأولى اعتبارا من يوم الاثنين 12 أغسطس 2024 ويستمر حتى يوم الجمعة 16 أغسطس 2024 وإليكم التفاصيل الهامة التالية:

الشعبة العلمية (رياضيات): يفتح باب التقديم للطلاب الحاصلين على 357 درجة فأكثر، أي بنسبة 87.07%، بحد أدنى للقبول في التخصصات الهندسية من المتوقع أن يتقدم لهذه المرحلة 15,355 طالبا.

الشعبة العلمية (علوم): تم تحديد الحد الأدنى للقبول بـ 371 درجة فأكثر، ما يعادل 90.48% وهذا يعكس ارتفاعا ملحوظا في الحد الأدنى مقارنة بالعام السابق، ويشير إلى ارتفاع مستوى الدرجات المطلوبة للقبول في التخصصات العلمية مثل الطب والعلوم الأساسية.

الشعبة الأدبية: الحد الأدنى للقبول في هذه الشعبة هو 280 درجة فأكثر، بما يعادل 68.29% ويشير هذا إلى الفرص المتاحة للطلاب في التخصصات الأدبية مثل الأدب والعلوم الاجتماعية.

رابط التنسيق الالكتروني لتسجيل رغبات المرحلة الأولى

للدخول إلى موقع تنسيق الثانوية العامة 2024 الإلكتروني، يرجى اتباع الخطوات الأتية: