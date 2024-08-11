هتدخل كلية إيه؟.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2024 وتنسيق كليات الطب والقسم العلمي شوف مجموعك يدخلك ايه

مؤشرات تنسيق الجامعات 2024 هو عملية حيوية ومحورية في النظام التعليمي العالي، حيث تعد بمثابة الجسر الذي يربط بين مرحلة التعليم الثانوي والتعليم الجامعي و يهدف إلى ضمان تحقيق التوازن بين عدد الطلاب المقبولين في المؤسسات التعليمية والتخصصات المتاحة، وكذلك تحقيق أعلى درجات الكفاءة في توزيع الطلاب بناءا على ميولهم الأكاديمية وقدراتهم العلمية.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2024

تبدأ مؤشرات تنسيق الجامعات 2024 المرحلة الأولى يوم الاثنين المقبل الموافق 12 أغسطس 2024، وتستمر حتى يوم 16 أغسطس، حسب ما أعلنه مكتب التنسيق وفقا للبيانات الصادرة، فإن الحد الأدنى للمرحلة الأولى قد تم تحديده على النحو التالي:

الشعبة العلمية (علوم): 371 درجة فأكثر، بنسبة 90.48%، مع استيعاب 23,850 طالبا.

الشعبة الهندسية: 357 درجة فأكثر، بنسبة 87.07%، مع استيعاب 15,355 طالبا.

الشعبة الأدبية: 280 درجة فأكثر، بنسبة 68.29%، مع استيعاب 73,995 طالبا.

يصل إجمالي عدد الطلاب المقبولين في المرحلة الأولى إلى 113,200 طالب من جميع الشعب الدراسية.

تشير المؤشرات إلى ارتفاع في الحد الأدنى للقبول في الشعبة العلمية (علوم) في تنسيق هذا العام، حيث سجل 371 درجة مقارنة بالحد الأدنى للعام الماضي والذي كان 362 درجة وهذا يعكس زيادة بمقدار 9 درجات.

يرجع السبب في ذلك إلى ارتفاع أعداد الطلاب الحاصلين على نسب مئوية من 95% إلى أقل من 100%، والتي ارتفعت من 0.39% إلى 0.66%.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023

يمكنكم الاطلاع على مؤشرات تنسيق الجامعات 2024 وأيضا 2024 للمقارنة بينهما وإليكم كافة التفاصيل الآتية: