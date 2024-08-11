معدلات القبول 2024 في العراق .. الاستعلام عن معدلات القبول في الجامعات العراقية علمي وادبي موقع الوزارة

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2024 من أهم الأمور التي تشغل بال الطلاب وأولياء الأمور في هذه الفترة، حيث يرغبون في التعرف على النسب للقبول في مختلف الكليات من أجل الاطمئنان على مستقبلهم الدراسي، وفي السطور التالية نوضح أهم التفاصيل عن هذا الموضوع طبقًا لتصريحات وزارة التعليم العالي بالعراق.

معدلات القبول 2024 في العراق

تزداد مؤشرات البحث عن معدلات القبول في الجامعات العراقية 2024، خاصة بعد الإعلان عن ظهور نتيجة امتحانات البكالوريا، حيث قامت وزارة التعليم العالي بتحديد هذه المعدلات بالنسبة للشعبتين الأدبية والعلمية من أجل تنظيم الالتحاق بمختلف الكليات والجامعات، كما أوضحت النسب المحددة والحد الأدنى للقبول بالكليات والتخصصات المختلفة، حتى يتمكن كل طالب من التعرف على الجامعة والكلية التي تتناسب مع مجموعه.

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2024

لقد حددت وزارة التربية والتعليم العالي معدلات القبول في الجامعات العراقية 2024 للعديد من الكليات مثل الطب والهندسة والصيدلة والحقوق والزراعة وغيرها، نوضح نسب القبول لمختلف الجامعات والكليات في السطور التالية:

وصلت نسبة القبول بكلية الطب في العديد من الجامعات إلى 80%.

معدلات القبول بكلية الصيدلة وصلت إلى 98.8%.

معدل القبول بكلية العلوم بلغ 86.1%.

نسبة القبول بطب الموصل كانت 100.3%.

نسبة القبول بكلية طب الأسنان وصلت إلى 99.1%.

معدل القبول بكلية هندسة الحاسوب والهندسة شعبة الميكانيكا بلغ 86.3%.

معدل القبول بكلية علوم البيئة وصل إلى 62%.

معدل القبول بكلية الحاسوب والرياضيات بلغ 67.6%.

معدل القبول بكلية الحقوق بلغ 78.8%.

معدل القبول بكلية التمريض للذكور وصل إلى 97.6%.

أما التمريض للبنات فقد وصل إلى 95.3%.

معدل القبول بكلية العلوم السياسية بلغ 65%.

معدل القبول بكلية الزراعة والغابات بلغ 60%.

معدل القبول بكلية الآداب وصل إلى 72%.

معدل القبول بكلية رياض الأطفال للإناث وصل إلى 61.1%.

معدل القبول بكلية العلوم السياحية بلغ 60%.

معدل القبول بكلية العلوم الإسلامية بلغ 63%.

الاستعلام عن معدلات القبول 2024

يجب التوجه إلى موقع وزارة التعليم العالي في العراق.

تحديد الجامعة أو الكلية التي ترغب في الاستعلام عنها.

الضغط على زر تحميل.

حيث أن هذه الخطوات تمكن جميع الطلاب من التعارف على المعدلات التي يتم نشرها كل عام، حيث أن وزاره عبر الموقع الرسمي لوزاره التعليم العالي التي تسعى إلى التسهيل على جميع الطلاب، حيث يتم تحميل هذا الملف والاطلاع عليه جيدا قبل البدء فيه التقديم على الكليه أو المعهد الطالب في الالتحاق به وهو القبول الموحد في الاردن.