“الحدود الدنيا” معدلات القبول في الجامعات العراقية 2024 والاستعلام عنها عبر موقع وزارة التعليم العالي

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2024 تحظى باهتمام جميع الطلاب وأولياء أمورهم، حيث تم الإعلان عن النتائج مؤخرًا، والجدير بالذكر أنه ارتفعت نسبة النجاح هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية، حيث يأمل الطلاب في تقدير مجهوداتهم التي بذلوها طوال المرحلة الدراسية، لكي يتمكنوا من الحصول على فرصة مناسبة للالتحاق بالكليات والجامعات، ومن المحتمل أن تكون معدلات القبول أقل من العام الماضي.

الاستعلام عن معدلات القبول في الجامعات العراقية 2024

أعلنت وزارة التعليم العالي العراقية أنه يمكن للطلاب الاستعلام عن معدلات القبول في الجامعات العراقية 2024 عبر الموقع الرسمي للوزارة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على موقع وزارة التعليم العالي .

ثم ابحث عن ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول المركزي واضغط عليه.

في الصفحة المخصصة للاستعلام، قم بكتابة اسم الطالب في الخانة المخصصة لذلك.

بعد ذلك قم بادخال رقم الامتحان الخاص بالطالب.

ثم قم بتحديد التخصص التابع له الطالب، سواء كان علمي أو أدبي.

وأخيرًا انقر على كلمة الاستعلام.

تظهر لك كل المعدلات الخاصة بالعام الدراسي الحالي.

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2024