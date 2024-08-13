لأصحاب المعاشات.. متى تصرف العلاوات الخمس 2024 لأصحاب المعاشات التأمنيات الاجتماعية توضح آخر الأخبار

يعتبر موعد صرف العلاوات الخمس لاصحاب المعاشات 2024 من أهم المبادرات التي أطلقت لتحسين مستوى معيشة المتقاعدين في العديد من الدول، وخاصة في مصر و هذه العلاوات هي عبارة عن مجموعة من الزيادات المالية التي تمثل جزءا من الجهود المستمرة لدعم شريحة المتقاعدين الذين قضوا جزءا كبيرا من حياتهم في خدمة الوطن.

موعد صرف العلاوات الخمس لاصحاب المعاشات 2024

شهد البحث عن موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2024 زيادة ملحوظة من جانب المستفيدين، الذين يسعون لمعرفة التوقيت المحدد لصرف العلاوة الجديدة. بعد أن تم صرف ثلاث دفعات للعلاوات على مدار أشهر مختلفة والتفاصيل والموعد كالتالي:

قررت الحكومة المصرية تنظيم صرف هذه العلاوات على أربع دفعات ربع سنوية خلال العام الحالي حيث بدأت الدفعة الأولى في سبتمبر 2023.

الدفعة الثانية في ديسمبر 2023، ثم جاءت الدفعة الثالثة في مارس 2024 على أن تكون الدفعة الرابعة والأخيرة في ديسمبر 2024.

جاءت هذه العلاوات بناءا على نص القانون المنظم للعلاوات الخمس، الذي ينص على إضافة زيادة على المعاش الخاص بالأجر المتغير للمستحقين ابتداء من 1 يوليو 2006 وفقا لهذا القانون.

تضاف بنسبة 80% من العلاوة الخاصة التي لم تدرج ضمن الراتب الأساسي حتى موعد استحقاق المعاش.

يهدف هذا الإجراء إلى تحسين مستوى معيشة المتقاعدين وتلبية احتياجاتهم المالية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2024

من المقرر أن يتم صرف معاشات شهر سبتمبر وذلك بعد الاطلاع على موعد صرف العلاوات الخمس لاصحاب المعاشات 2024 ويكون كالآتي:

في اليوم الأول من الشهر الميلادي وهو الأحد الموافق 1 سبتمبر 2024، حيث ستستمر عملية الصرف طوال الشهر ذاته.

وفرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة خيارات للمستفيدين لتيسير عملية استلام المعاشات من أماكن متعددة، مما يسهم في تلبية احتياجاتهم بمرونة وسهولة.

تشمل الأماكن المتاحة للصرف كالتالي:

